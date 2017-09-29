|Общество
|30.09.2017 17:06
Обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» разбили палатки около мэрии Волжского
Сегодня в сквере около здания администрации Волжского обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» провели седьмой по счету митинг. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в акции приняли участие около 60 человек. В сквере дольщики разбили палатки с адресами домов, которые так и не построила компания. Все желающие могли побить поварешками в три пустые баки с аббревиатурой «АСП», символизирующее название жилого комплекса, выпить горячего чая в одной из палаток. Дольщики разыграли сценки так и не случившегося новоселья, но эти картины вызывали не только смех людей, которые стояли с плакатами, но и слезы. Особенно трогательным было выступление маленькой обманутой дольщицы Евы, которая в стихах рассказала, как страдают ее родители, не получившие квартиру. Главное требование, которое озвучили дольщики, осталось прежним – люди ждут помощи властей в поиске инвестора для достройки двух домов. Люди вновь напомнили депутатам и чиновникам о сломанных судьбах, нерожденных детях и преждевременных смертях - печальном итоге обмана застройщика, и кабале, в которую попали плательщики ипотеки, вынужденные платить «за воздух», но жить при этом на съемных квартирах.
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
Программа «Взгляд с Высоты»: Жителям Волгограда будет «труба», если не поменяют трубы
На стадионе "Пищевик" в Волгограде районная команда проигрывает футбольный газон школе ЦСКА
На следующей неделе в Волгоград прибывает официальная делегация из Румынии. Цель...
Успеют ли коммунальщики подготовить город к зиме в установленные сроки и с надлежащим качеством? Почему в каждом...
Дирекция стадиона "Пищевик" фактически вытеснила с газона футбольную команду "Спартак" молодежного подросткового центра Ворошиловского района, в...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.09.2017 16:07
Кровопролитные бои на южных рубежах Сталинграда воссоздали сегодня перед волгоградцами и гостями города российские и белорусские военные реконструкторы, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Во второй день всероссийского военно-исторического фестиваля «Они сражались за Родину» почти две сотни энтузиастов-любителей военной истории из Волгограда, Белгорода, Москвы, Воронежа, Новороссийска, Бреста и ряда других городов «сражались» на Лысой горе, которую называют вторым Мамаевом курганом. С Лысой горы открывается панорама южных районов города, поэтому объект имел стратегическое значение. Масштабное действо по реконструкции боев за Лысую гору было приурочено к 75-й годовщине Сталинградской Победы. На поле боя зрители...
Прочитана: 1244 раз
|Общество
|30.09.2017 14:28
Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам 10-месячного рейда обновили дорожный рейтинг городов России. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ОНФ России, сообщает ИА "Высота 102", с декабря 2016 г. эксперты Народного фронта оценили качество дорог в 84 субъектах РФ, побывали более чем в 110 городах, проехали 63 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значения. Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, участков, которые они уже инспектировали ранее – в 2015–2016 гг., а также состояние тех участков, которые...
Прочитана: 1007 раз
|Общество
|30.09.2017 13:15
Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, завершили переобучение на новый переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» в ходе полевого выхода в учебном центре войск ПВО в Ейске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, около 10 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели при стрельбе на встречу и вдогон, были сбиты за время практических стрельб. В ходе обучения подразделения изучили боевую работу комплекса, устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК, освоили навыки боевой работы на комплексе и боевого применения. Военнослужащие сдали экзамены, а на будущей неделе им предстоит провести показные боевые стрельбы по завершению полевого выхода. Справка: ПЗРК «Верба»...
Прочитана: 648 раз
|Спорт
|30.09.2017 12:54
Ничьей закончилась выездная игра 16 тура ФНЛ Первенства России, на которой футболистам «Ротор-Волгоград» противостояла команда «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА «Высота 102». Встреча прошла на домашнем поле «Луча» - стадионе «Динамо». В первом тайме волгоградцы сделали уверенную заявку на победу, уже на 10 минуте гол в ворота хозяев забил нападающий «Ротора» Владимир Романенко. Исправить ситуацию до конца первого игрового отрезка футболистам «Луча» не удалось. В начале второго тайма счет сравнялся. На 50 минуте встречи голом в ворота гостей ответил полузащитник Александр Носов.
Прочитана: 2260 раз
|Происшествия
|30.09.2017 12:34
Свыше 70 нарушителей выявили сотрудники ГИБДД в ходе пятничного рейда по «отлову» пьяных водителей в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первыми в поле зрения инспекторов попали, как это ни странно, сотрудники цирка. Из окон проезжающих автомобилей, украшенных транспарантами цирка Юрия Никулина, высовывались люди в костюмах, выкрикивали приветствия жителям города и активно зазывали их на свое представление. Инспекторы ГИБДД посчитали, что такое поведение на дороге может быть небезопасным как для самих цирковых артистов, так и других участников дорожного движения. Полицейские, которые стояли на посту на площади Ленина, пустились в погоню за шумной колонной. Остановили профессиональных...
Прочитана: 3119 раз
|Расследования
|30.09.2017 10:43
К 2 годам лишения свободы условно приговорен житель Урюпинска за кражу из магазина бутылки водки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда. Установлено, что подсудимый целенаправленно подошел к витринам с алкогольной продукцией, убедился, что за ним не наблюдают, и похитил бутылку водки объемом 0,5 литра стоимостью 242 рубля 70 копеек. О действиях посетителя магазина догадался персонал. Мужчине попытались перегородить дорогу, но он, оттолкнув продавца, попытался убежать с похищенной бутылкой. Однако сотрудникам магазина удалось задержать грабителя. Свою вину на суде он полностью признал и раскаялся. Установлено, что мужчина на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, воспитывает...
Прочитана: 1555 раз
|Общество
|30.09.2017 08:05 (Обновлено: 30.09.2017 14:59)
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала в селах Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области, чтобы выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Выяснилось, что депутата Ирину Гусеву на округе №84 знают, но мало кто говорит о ней добрые слова. Владимира Плотникова, избранного по округу №83, который «сидит» в думе уже третий созыв и курирует аграрную политику, селяне не знают вовсе. В этот раз съемочные группы отправились в Еланский и Чернышковский районы. Напомним, Волгоградскую...
Прочитана: 6019 раз
|Экономика
|30.09.2017 05:46
Арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации Волжского в иске к ООО «Волга-Бизнес» с требованием оштрафовать компанию за нарушение концессионного соглашения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в администрации Волжского посчитали, что компания, которая в рамках данного соглашения построила объекты полигона твердых отходов в городском округе, не застраховала имущество. За это мэрия требовала штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако в суде выяснилось, что ООО «Волга-Бизнес» заключила договор страхования на земельные участки, где располагается полигон. А вот застраховать объект капитального строительства, возведенный на полигоне ТБО, концессионер не смог, так сказать, по уважительной причине. Так,...
Прочитана: 2717 раз
|Аналитика
|29.09.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: Волгоград превратился в недоступную среду для инвалидов. В Россошках перезахоронили останки 345 румынских солдат — без военного оркестра и почетного караула. Очевидцы первой в мире ядерной катастрофы спустя 60 лет после трагедии вспомнили о случившемся на памятном митинге в Волгограде. Фанаты «Ротора» откровенно и жестко — о том, что происходит с любимой командой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 18967 раз
|Происшествия
|29.09.2017 19:03
По предварительным данным, пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла несколько минут назад на границе Советского района вблизи села Песчанка. Столкнулись "Hyundai Santa Fe" и "Лада Приора". Сообщается, что водитель иномарки при выезде из Песчанки на трассу "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не заметил отечественную легковушку. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в больницу были госпитализированы не пятеро, а четверо человек, в том числе 16-летний подросток.
Прочитана: 3797 раз
|Общество
|29.09.2017 17:54
Массу нарушений выявили активисты волгоградского реготделения ОНФ в ходе проверок доступности маршрутов городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде для людей с ограниченными возможностями. И, несмотря на то, что за последние годы ситуация в городе и регионе в этой области, по словам уполномоченного по делам инвалидов Волгоградской области Александра Олейникова, сильно изменилась в лучшую сторону, работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много и представителям исполнительной власти, и управляющим компаниям, и фонду капитального ремонта, который должен учитывать пожелания людей при ремонте многоэтажек. «Фронтовики» рассказали, что вместе с инвалидами-колясочниками и незрячими людьми обследовали 26 маршрутов инвалидов...
Прочитана: 7177 раз
|Общество
|29.09.2017 16:09
Волгоградцы, которые не могли выехать с курорта Анталии в Турции из-за разорения авиакомпании «ВИМ-Авиа», вернулись домой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта, туристы прилетели домой бортом другой авиакомпании – Ifly. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне из Волгоградского аэропорта не смогли вылететь в Турцию туристы, которые купили билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейсы других авиакомпаний из Волгограда в Турцию осуществляются по расписанию. Всего жертвами разорившейся авиакомпании стали несколько десятков тысяч россиян. До сих пор их перевозят другие авиакомпании. В отношении гендиректора «ВИМ-Авиа» и главбуха возбуждены уголовные дела. Владельцы компании покинули пределы России.
Прочитана: 2321 раз
|Общество
|29.09.2017 15:35
Комитет транспорта Волгоградской области задолжал за проект рокадной дороги компании из Санкт-Петербурга
Более 2 миллионов рублей долга и неустойку должен выплатить комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проектировщику Нулевой продольной (рокадной дороги) в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. По материалам дела, ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга в ноябре 2013 года заключило с комитетом транспорта госконтракт на разработку проектной документации на строительство Нулевой продольной (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул.им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе. Цена контракта составила более 25,5 миллиона рублей. По его условиям, оплата производится поэтапно в течение 90 календарных...
Прочитана: 3760 раз
|Здравоохранение
|29.09.2017 14:29
Сегодня все желающие жители Волгограда и области смогут пройти профилактическое медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это приурочено ко всемирному «Дню сердца». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, в ходе акции квалифицированные медицинские работники проведут электрокардиографическое обследование, измерение индекса массы тела, спирометрию и пульс-оксиметрию, а также окажут бесплатную консультативную помощь жителям. Тематические медицинские кабинеты будут работать сегодня с 14.00 до 18.00 на площадках торгово-развлекательных центров и гипермаркетов: «Европа Сити Молл», "Диамант Зацарицынский», «Диамант ТЗР», ТРК «Парк Хаус», «Ашан», «Волга-Молл». В Красноармейском районе Волгограда, а также в других городах и районах волгоградского региона будет организована...
Прочитана: 1422 раз
|Общество
|29.09.2017 13:54
Специализированный отдел полиции для борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства появился в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Приказ о создании новой структуры подписан начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом полиции Александром Кравченко. Известно, что подразделение входит в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Отметим, что на данный момент в Волгограде идет расследование пяти уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере долевого строительства. Потерпевшими по ним проходят около 2 тысяч жителей региона.
Прочитана: 2544 раз
30 сентября 14:28
30 сентября 12:54
30 сентября 08:05
30 сентября 05:46
29 сентября 20:01
29 сентября 19:03
29 сентября 17:54
29 сентября 15:35
29 сентября 14:29
29 сентября 13:54
29 сентября 13:35
29 сентября 12:10
29 сентября 11:40
29 сентября 10:49
Общество
30 сентября 14:28
30 сентября 08:05
29 сентября 17:54
29 сентября 15:35
29 сентября 14:29
29 сентября 13:54
29 сентября 11:40
29 сентября 10:04
29 сентября 09:45
28 сентября 18:31
28 сентября 18:25
28 сентября 17:14
28 сентября 15:58
28 сентября 13:10
28 сентября 11:11
28 сентября 10:16
28 сентября 10:16
28 сентября 10:05
28 сентября 06:29
27 сентября 15:16
27 сентября 14:47
27 сентября 13:58
27 сентября 12:55
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Осторожно: кредитное мошенничество!
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 30 Сентября, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 9..11 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Сентября, Сб
|1 $
|58.0169 руб.
|1 €
|68.4483 руб.
|1 GBP
|77.8529 руб.
|1 CHF
|59.8051 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: Профессор волгоградского университета в суде расскажет, как менял докторскую на доллары2
Просмотров: 22092
"Высота 102 ТВ": Впервые в Волгограде без грифа "секретно" показали личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса
Просмотров: 16356
Просмотров: 14788
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики «Ротора» озвучили свои претензии к спортивным функционерам3
Просмотров: 11554
Просмотров: 6691
Просмотров: 6626
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +242 / 4-
Рекомендации: +27 / 15-
Рекомендации: +14 / 4-
"Высота 102 ТВ": Впервые в Волгограде без грифа "секретно" показали личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса
Рекомендации: +12 / 7-
Рекомендации: +11 / 0-
Рекомендации: +10 / 5-
Посольство России в Румынии предостерегло от попыток героизировать в Волгограде (Сталинграде) солдат вермахта14
Рекомендации: +9 / 4-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики «Ротора» озвучили свои претензии к спортивным функционерам3
Рекомендации: +8 / 8-
Рекомендации: +8 / 3-
Рекомендации: +8 / 1-