Волгоградские зенитчики поразили аэродинамические цели из нового ПЗРК

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, завершили переобучение на новый переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» в ходе полевого выхода в учебном центре войск ПВО в Ейске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, около 10 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели при стрельбе на встречу и вдогон, были сбиты за время практических стрельб. В ходе обучения подразделения изучили боевую работу комплекса, устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК, освоили навыки боевой работы на комплексе и боевого применения. Военнослужащие сдали экзамены, а на будущей неделе им предстоит провести показные боевые стрельбы по завершению полевого выхода.

Справка: ПЗРК «Верба» - предназначена для поражения низколетящих воздушных объектов в условиях противодействия противника и использования ложных тепловых целей. Дальность стрельбы ПЗРК составляет 6 км, а высота поражения цели – 4 км.



