В Волгограде сотрудники цирка Никулина устроили небезопасное шоу на дороге











Свыше 70 нарушителей выявили сотрудники ГИБДД в ходе пятничного рейда по «отлову» пьяных водителей в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первыми в поле зрения инспекторов попали, как это ни странно, сотрудники цирка. Из окон проезжающих автомобилей, украшенных транспарантами цирка Юрия Никулина, высовывались люди в костюмах, выкрикивали приветствия жителям города и активно зазывали их на свое представление. Инспекторы ГИБДД посчитали, что такое поведение на дороге может быть небезопасным как для самих цирковых артистов, так и других участников дорожного движения. Полицейские, которые стояли на посту на площади Ленина, пустились в погоню за шумной колонной. Остановили профессиональных весельчаков в районе остановки «Улица Порт-Саида». Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с водителями «цирковых» машин, а также с руководителями колонны, объяснив им, что дорога – не место для шоу.

«Я люблю цирк, но представления должны проходить в самом цирке, а не на трассе», - сказал актерам замкомандира городского батальона ОБДПС ГИБДД Виталий Тройнин.

В целом рейд, охвативший Красноармейский, Центральный, и Дзержинский районы города, прошел, по словам сотрудников ГИБДД, довольно спокойно.

Всего было выявлено 72 нарушения правил дорожного движения. Одного водителя остановили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, еще двоих задержали за пьяную езду впервые. Два человека не имели прав, пятеро перевозили детей без спецкресел, двое были не пристегнуты и столько же передвигались на неисправных авто. Больше всего нарушителей было задержано за тонировку. Всего было остановлено 32 «любителя полумрака» в авто. Посетила съемочная группа «Высоты 102» и место ДТП в Советском районе, где при столкновении двух машин пострадали несколько человек. Подробности – видеоматериале информагентства.



