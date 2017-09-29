|Происшествия
|30.09.2017 12:34
В Волгограде сотрудники цирка Никулина устроили небезопасное шоу на дороге
Свыше 70 нарушителей выявили сотрудники ГИБДД в ходе пятничного рейда по «отлову» пьяных водителей в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первыми в поле зрения инспекторов попали, как это ни странно, сотрудники цирка. Из окон проезжающих автомобилей, украшенных транспарантами цирка Юрия Никулина, высовывались люди в костюмах, выкрикивали приветствия жителям города и активно зазывали их на свое представление. Инспекторы ГИБДД посчитали, что такое поведение на дороге может быть небезопасным как для самих цирковых артистов, так и других участников дорожного движения. Полицейские, которые стояли на посту на площади Ленина, пустились в погоню за шумной колонной. Остановили профессиональных весельчаков в районе остановки «Улица Порт-Саида». Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с водителями «цирковых» машин, а также с руководителями колонны, объяснив им, что дорога – не место для шоу.
«Я люблю цирк, но представления должны проходить в самом цирке, а не на трассе», - сказал актерам замкомандира городского батальона ОБДПС ГИБДД Виталий Тройнин.
В целом рейд, охвативший Красноармейский, Центральный, и Дзержинский районы города, прошел, по словам сотрудников ГИБДД, довольно спокойно.
Всего было выявлено 72 нарушения правил дорожного движения. Одного водителя остановили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, еще двоих задержали за пьяную езду впервые. Два человека не имели прав, пятеро перевозили детей без спецкресел, двое были не пристегнуты и столько же передвигались на неисправных авто. Больше всего нарушителей было задержано за тонировку. Всего было остановлено 32 «любителя полумрака» в авто. Посетила съемочная группа «Высоты 102» и место ДТП в Советском районе, где при столкновении двух машин пострадали несколько человек. Подробности – видеоматериале информагентства.
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
Программа «Взгляд с Высоты»: Жителям Волгограда будет «труба», если не поменяют трубы
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|Общество
|30.09.2017 13:15
Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, завершили переобучение на новый переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» в ходе полевого выхода в учебном центре войск ПВО в Ейске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, около 10 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели при стрельбе на встречу и вдогон, были сбиты за время практических стрельб. В ходе обучения подразделения изучили боевую работу комплекса, устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК, освоили навыки боевой работы на комплексе и боевого применения. Военнослужащие сдали экзамены, а на будущей неделе им предстоит провести показные боевые стрельбы по завершению полевого выхода. Справка: ПЗРК «Верба»...
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|Спорт
|30.09.2017 12:54
Ничьей закончилась выездная игра 16 тура ФНЛ Первенства России, на которой футболистам «Ротор-Волгоград» противостояла команда «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА «Высота 102». Встреча прошла на домашнем поле «Луча» - стадионе «Динамо». В первом тайме волгоградцы сделали уверенную заявку на победу, уже на 10 минуте гол в ворота хозяев забил нападающий «Ротора» Владимир Романенко. Исправить ситуацию до конца первого игрового отрезка футболистам «Луча» не удалось. В начале второго тайма счет сравнялся. На 50 минуте встречи голом в ворота гостей ответил полузащитник Александр Носов.
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|Расследования
|30.09.2017 10:43
К 2 годам лишения свободы условно приговорен житель Урюпинска за кражу из магазина бутылки водки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда. Установлено, что подсудимый целенаправленно подошел к витринам с алкогольной продукцией, убедился, что за ним не наблюдают, и похитил бутылку водки объемом 0,5 литра стоимостью 242 рубля 70 копеек. О действиях посетителя магазина догадался персонал. Мужчине попытались перегородить дорогу, но он, оттолкнув продавца, попытался убежать с похищенной бутылкой. Однако сотрудникам магазина удалось задержать грабителя. Свою вину на суде он полностью признал и раскаялся. Установлено, что мужчина на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, воспитывает...
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|Общество
|30.09.2017 08:05
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала в селах Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области, чтобы выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Выяснилось, что депутата Ирину Гусеву на округе №84 знают, но мало кто говорит о ней добрые слова. Владимира Плотникова, избранного по округу №83, который «сидит» в думе уже третий созыв и курирует аграрную политику, селяне не знают вовсе. В этот раз съемочные группы отправились в Еланский и Чернышковский районы. Напомним, Волгоградскую...
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|Экономика
|30.09.2017 05:46
Арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации Волжского в иске к ООО «Волга-Бизнес» с требованием оштрафовать компанию за нарушение концессионного соглашения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в администрации Волжского посчитали, что компания, которая в рамках данного соглашения построила объекты полигона твердых отходов в городском округе, не застраховала имущество. За это мэрия требовала штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако в суде выяснилось, что ООО «Волга-Бизнес» заключила договор страхования на земельные участки, где располагается полигон. А вот застраховать объект капитального строительства, возведенный на полигоне ТБО, концессионер не смог, так сказать, по уважительной причине. Так,...
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|Аналитика
|29.09.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: Волгоград превратился в недоступную среду для инвалидов. В Россошках перезахоронили останки 345 румынских солдат — без военного оркестра и почетного караула. Очевидцы первой в мире ядерной катастрофы спустя 60 лет после трагедии вспомнили о случившемся на памятном митинге в Волгограде. Фанаты «Ротора» откровенно и жестко — о том, что происходит с любимой командой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Происшествия
|29.09.2017 19:03
По предварительным данным, пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла несколько минут назад на границе Советского района вблизи села Песчанка. Столкнулись "Hyundai Santa Fe" и "Лада Приора". Сообщается, что водитель иномарки при выезде из Песчанки на трассу "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не заметил отечественную легковушку. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в больницу были госпитализированы не пятеро, а четверо человек, в том числе 16-летний подросток.
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|Общество
|29.09.2017 17:54
Массу нарушений выявили активисты волгоградского реготделения ОНФ в ходе проверок доступности маршрутов городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде для людей с ограниченными возможностями. И, несмотря на то, что за последние годы ситуация в городе и регионе в этой области, по словам уполномоченного по делам инвалидов Волгоградской области Александра Олейникова, сильно изменилась в лучшую сторону, работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много и представителям исполнительной власти, и управляющим компаниям, и фонду капитального ремонта, который должен учитывать пожелания людей при ремонте многоэтажек. «Фронтовики» рассказали, что вместе с инвалидами-колясочниками и незрячими людьми обследовали 26 маршрутов инвалидов...
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|Общество
|29.09.2017 16:09
Волгоградцы, которые не могли выехать с курорта Анталии в Турции из-за разорения авиакомпании «ВИМ-Авиа», вернулись домой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта, туристы прилетели домой бортом другой авиакомпании – Ifly. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне из Волгоградского аэропорта не смогли вылететь в Турцию туристы, которые купили билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейсы других авиакомпаний из Волгограда в Турцию осуществляются по расписанию. Всего жертвами разорившейся авиакомпании стали несколько десятков тысяч россиян. До сих пор их перевозят другие авиакомпании. В отношении гендиректора «ВИМ-Авиа» и главбуха возбуждены уголовные дела. Владельцы компании покинули пределы России.
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|Общество
|29.09.2017 15:35
Комитет транспорта Волгоградской области задолжал за проект рокадной дороги компании из Санкт-Петербурга
Более 2 миллионов рублей долга и неустойку должен выплатить комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проектировщику Нулевой продольной (рокадной дороги) в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. По материалам дела, ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга в ноябре 2013 года заключило с комитетом транспорта госконтракт на разработку проектной документации на строительство Нулевой продольной (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул.им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе. Цена контракта составила более 25,5 миллиона рублей. По его условиям, оплата производится поэтапно в течение 90 календарных...
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|Общество
|29.09.2017 14:29
Арбитражный суд Волгоградской области разместил заказ на покупку автомобиля по начальной цене контракта в 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, желаемое авто – это седан цвета серебристого металлика с 4-цилиндровым двигателем с максимальной мощностью лошадиных сил не более 150. В технических характеристиках есть и другое ограничение – максимальная скорость не более 200 километров в час, время разгона до 100 километров в час – не более 10,6. Также машина должна быть оснащена системой безопасности, соответствовать современному экстерьеру и интерьеру. Судя по техническим характеристикам, речь может идти об иномарке представительского класса. Средства, которые будут потрачены...
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|Здравоохранение
|29.09.2017 14:29
Сегодня все желающие жители Волгограда и области смогут пройти профилактическое медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это приурочено ко всемирному «Дню сердца». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, в ходе акции квалифицированные медицинские работники проведут электрокардиографическое обследование, измерение индекса массы тела, спирометрию и пульс-оксиметрию, а также окажут бесплатную консультативную помощь жителям. Тематические медицинские кабинеты будут работать сегодня с 14.00 до 18.00 на площадках торгово-развлекательных центров и гипермаркетов: «Европа Сити Молл», "Диамант Зацарицынский», «Диамант ТЗР», ТРК «Парк Хаус», «Ашан», «Волга-Молл». В Красноармейском районе Волгограда, а также в других городах и районах волгоградского региона будет организована...
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|Общество
|29.09.2017 13:54
Специализированный отдел полиции для борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства появился в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Приказ о создании новой структуры подписан начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом полиции Александром Кравченко. Известно, что подразделение входит в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Отметим, что на данный момент в Волгограде идет расследование пяти уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере долевого строительства. Потерпевшими по ним проходят около 2 тысяч жителей региона.
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|Политика
|29.09.2017 13:35
Посольство России в Румынии предостерегло от попыток героизировать в Волгограде (Сталинграде) солдат вермахта
Сегодня посольство Российской Федерации в Румынии на своем сайте опубликовало сообщение о перезахоронении останков румынских солдат под Волгоградом. Как передает ИА "Высота 102", посольство, в частности, обращает внимание, что недавние публикации в румынских СМИ повествуют о том, что, мол, "российская сторона в последнее время якобы стала с «меньшим уважением» относиться к памяти румынских солдат, погибших на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны". В этой связи уместно упомянуть, что еще в 2005 году было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о статусе российских воинских захоронений на территории Румынии и румынских воинских...
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|Экология
|29.09.2017 12:10
Открытие первого в регионе современного мусоросортировочного комплекса состоится в ноябре этого года в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102", объект возводится без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступает Группа Компаний "Чистый город". Сейчас полным ходом ведется монтаж линий сортировки твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочный комплекс возводится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Его ввод в эксплуатацию позволит перед размещением на полигоне пропускать все отходы через сортировочные линии с целью извлечения полезных фракций. Анализ поступающих на сортировочный комплекс отходов позволит подобрать рациональное оборудование для их переработки, которое планируется установить уже в начале следующего года. Планируется, что Волжский станет...
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