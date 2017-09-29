Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам 10-месячного рейда обновили дорожный рейтинг городов России. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ОНФ России, сообщает ИА "Высота 102", с декабря 2016 г. эксперты Народного фронта оценили качество дорог в 84 субъектах РФ, побывали более чем в 110 городах, проехали 63 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значения.

Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, участков, которые они уже инспектировали ранее – в 2015–2016 гг., а также состояние тех участков, которые местные жители добавили на карту «убитых» дорог. Измерялись такие дефекты, как яма, колея и разрушение верхнего слоя покрытия, просадка и выступ люка и решетки ливневой канализации, необработанные швы и трещины, разрушение кромки покрытия, занижение обочины, разрушение покрытия на сопряжении с соседними участками. А если оценивалась дорога на гарантии, в рейтинге учитывался и год ремонта.

Десятка лучших городов по качеству дорог в 2017 г. выглядит следующим образом: Тюмень, Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград. Что касается десятки городов, где качество дорог признали худшим, то открывает ее Волгоград, упавший на 11 пунктов по сравнению с 2015 г. "Конечно, волгоградские дороги постепенно становятся ровнее, но все равно проблема плохих дорог стоит все еще остро, - сообщается на сайте ОНФ. - В этом году на ремонт дорог города запланировано 2,7 млрд руб., и вероятно, что через несколько лет качество покрытия здесь значительно улучшится".

Подробно http://onf.ru/2017/09/29/dorozhnaya-inspekciya-onf-obnovila-reyting-dorog-110-gorodov-rossii/ Фото сайта ОНФ.