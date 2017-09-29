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Аналитика
 29.09.2017 20:01(Обновлено: 29.09.2017 20:01)

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики «Ротора» озвучили свои претензии к спортивным функционерам



Смотрите сегодня в программе: Волгоград превратился в недоступную среду для инвалидов. В Россошках перезахоронили останки 345 румынских солдат — без военного оркестра и почетного караула. Очевидцы первой в мире ядерной катастрофы спустя 60 лет после трагедии вспомнили о случившемся на памятном митинге в Волгограде. Фанаты «Ротора» откровенно и жестко — о том, что происходит с любимой командой.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.

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Происшествия 29.09.2017 19:03

По предварительным данным, пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла несколько минут назад на границе Советского района вблизи села Песчанка. Столкнулись "Hyundai Santa Fe" и "Лада Приора". Сообщается, что водитель иномарки при выезде из Песчанки на трассу "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не заметил отечественную легковушку. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в больницу были госпитализированы не пятеро, а четверо человек, в том числе 16-летний подросток.
Прочитана: 968 раз
Общество 29.09.2017 17:54

Массу нарушений выявили активисты волгоградского реготделения ОНФ в ходе проверок доступности маршрутов городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде для людей с ограниченными возможностями. И, несмотря на то, что за последние годы ситуация в городе и регионе в этой области, по словам уполномоченного по делам инвалидов Волгоградской области Александра Олейникова, сильно изменилась в лучшую сторону, работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много и представителям исполнительной власти, и управляющим компаниям, и фонду капитального ремонта, который должен учитывать пожелания людей при ремонте многоэтажек.  «Фронтовики» рассказали, что вместе с инвалидами-колясочниками и незрячими людьми обследовали 26 маршрутов инвалидов...
Прочитана: 4721 раз
Происшествия 29.09.2017 16:19

Целому зоопарку пришлось вернуться в Казахстан из-за отсутствия ветеринарных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении  Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия,  животных и их сопровождающих не пропустили через  пограничный пункт  «Караузек» в Астраханской области. Среди «задержанных»  были гималайские и бурые медведи, львы, тигры, лисы, обезьяны, павлины, филины, верблюд, страус, олень, черная пантера, ягуар, леопард, волки, гриф, беркут, коршун,  дикобраз, енот-полоскун, пони, кошка и собака. Руководителей зоопарка и животных развернули обратно в Казахстан – для оформления необходимых документов. С перевозчиком-нарушителем проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов по территории Таможенного союза, отметили...
Прочитана: 933 раз
Общество 29.09.2017 16:09

Волгоградцы, которые не могли выехать с курорта Анталии в Турции из-за разорения авиакомпании «ВИМ-Авиа», вернулись домой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта, туристы прилетели домой бортом другой авиакомпании – Ifly. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне из Волгоградского аэропорта не смогли вылететь  в Турцию туристы, которые купили билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейсы других авиакомпаний из Волгограда в Турцию осуществляются по расписанию. Всего жертвами разорившейся авиакомпании стали несколько десятков тысяч россиян. До сих пор их перевозят другие авиакомпании. В отношении гендиректора «ВИМ-Авиа» и главбуха возбуждены уголовные дела. Владельцы компании покинули пределы России. 
Прочитана: 1866 раз
Общество 29.09.2017 15:35

Комитет транспорта Волгоградской области задолжал за проект рокадной дороги компании из Санкт-Петербурга Более 2 миллионов рублей долга и неустойку должен выплатить комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проектировщику Нулевой продольной (рокадной дороги) в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. По материалам дела, ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга в ноябре 2013 года заключило с комитетом транспорта госконтракт на разработку проектной документации на строительство Нулевой продольной (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул.им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе. Цена контракта составила более 25,5 миллиона рублей. По его условиям, оплата производится поэтапно в течение 90 календарных...
Прочитана: 3136 раз
Общество 29.09.2017 14:29

Арбитражный суд Волгоградской области разместил заказ на покупку автомобиля по начальной цене контракта в 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, желаемое авто – это седан цвета серебристого металлика с 4-цилиндровым двигателем с максимальной мощностью лошадиных сил не более 150. В технических характеристиках есть и другое ограничение – максимальная скорость не более 200 километров в час, время разгона до 100 километров в час – не более 10,6. Также машина должна быть оснащена системой безопасности, соответствовать современному экстерьеру и интерьеру. Судя по техническим характеристикам, речь может идти об иномарке представительского класса. Средства, которые будут потрачены...
Прочитана: 2047 раз
Здравоохранение 29.09.2017 14:29

Сегодня все желающие жители Волгограда и области смогут пройти профилактическое медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это приурочено ко всемирному «Дню сердца». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, в ходе акции квалифицированные медицинские работники проведут электрокардиографическое обследование, измерение индекса массы тела, спирометрию и пульс-оксиметрию, а также окажут бесплатную консультативную помощь жителям.  Тематические медицинские кабинеты будут работать сегодня с 14.00 до 18.00 на площадках торгово-развлекательных центров и гипермаркетов: «Европа Сити Молл», "Диамант Зацарицынский», «Диамант ТЗР», ТРК «Парк Хаус», «Ашан», «Волга-Молл».  В Красноармейском районе Волгограда, а также в других городах и районах волгоградского региона будет организована...
Прочитана: 560 раз
Общество 29.09.2017 13:54

Специализированный отдел полиции для борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства появился в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Приказ о создании новой структуры подписан начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом полиции Александром Кравченко. Известно, что подразделение входит в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Отметим, что на данный момент в Волгограде идет расследование пяти уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере долевого строительства. Потерпевшими по ним проходят около 2 тысяч жителей региона. 
Прочитана: 2036 раз
Политика 29.09.2017 13:35

Посольство России в Румынии предостерегло от попыток героизировать в Волгограде (Сталинграде) солдат вермахта Сегодня посольство Российской Федерации в Румынии на своем сайте опубликовало сообщение о перезахоронении останков румынских солдат под Волгоградом. Как передает ИА "Высота 102", посольство, в частности, обращает внимание, что недавние публикации в румынских СМИ повествуют о том, что, мол, "российская сторона в последнее время якобы стала с «меньшим уважением» относиться к памяти румынских солдат, погибших на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны". В этой связи уместно упомянуть, что еще в 2005 году было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о статусе российских воинских захоронений на территории Румынии и румынских воинских...
Прочитана: 6119 раз
Экология 29.09.2017 12:10

Первый в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс готовится к открытию Открытие первого в регионе современного мусоросортировочного комплекса состоится в ноябре этого года в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102", объект возводится без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступает Группа Компаний "Чистый город". Сейчас полным ходом ведется монтаж линий сортировки твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочный комплекс возводится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Его ввод в эксплуатацию позволит перед размещением на полигоне пропускать все отходы через сортировочные линии с целью извлечения полезных фракций. Анализ поступающих на сортировочный комплекс отходов позволит подобрать рациональное оборудование для их переработки, которое планируется установить уже в начале следующего года. Планируется, что Волжский станет...
Прочитана: 2988 раз
Общество 29.09.2017 11:40

В Россошках Волгоградской области перезахоронение останков румынских солдат проходит без почестей На Россошинском мемориальном кладбище в Городищенском районе началась церемония перезахоронения останков 345 румынских солдат. Как сообщает ИА «Высота 102», представители румынской делегации во главе с  Чрезвычайным и Полномоченным Послом  Румынии в России Василе Соаре возложили цветы к мемориалу  защитникам Сталинграда,  потом – на собирательном кладбище останков солдат вермахта.    Церемония перезахоронения на румынском кладбище началась с Гимна России, потом прозвучал гимн Румынии. Флаги поднимали солдаты, переодетые в румынскую форму времен Великой Отечественной войны.  Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом,  подписанным Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии,...
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Общество 29.09.2017 11:19

Плановые ремонтные работы на водоводе пройдут в эти выходные в поселке Гумрак. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", в рамках инвестиционной программы проводится большой объем модернизационных мероприятий на оборудовании водонасосной станции Гумрак-2 в Дзержинском районе Волгограда. В связи с этим с 21.00 29 сентября до 06.00 01 октября будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Горная, д. №1 – 27; ул. Чапаева, д. №1 – 57; ул. Военный городок, д. №1 – 18; ул. Первомайская, д. №1 – 108, ул. Железнодорожная, д. №1 – 27; ул. Лесная, д. №1 – 92; ул. Зенитчиков, д. №1 – 32;...
Прочитана: 462 раз
Расследования 29.09.2017 10:49

Жирновский районный суд приговорил 32-летнего Дмитрия Дуденкова и 40-летнего Алексея Михайлова за убийство косули к штрафу в размере 170 тысяч рублей каждому. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В суде установлено, что в ноябре прошлого года они незаконно, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя механическое транспортное средство – снегоболотоход для преследования животного, произвели отстрел самца косули. Дуденков и Михайлов свою вину не признали. Однако ряд проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе трасологических и баллистических, не оставили сомнения в их причастности к браконьерству. Предварительное расследование проводилось ОМВД России по Жирновскому району. По...
Прочитана: 1723 раз
Происшествия 29.09.2017 10:33

Десять 76-миллиметровых артиллерийских мин времен Великой Отечественной войны обнаружены в полусотне шагов от мемориала на Лысой горе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Примечательно, что в эти выходные на территории Лысой горы пройдет военно-исторический фестиваль "Они сражались за Родину", где покажут реконструкцию одного из кровопролитных сражений Сталинградской битвы. В этом мероприятии, как ожидается, примут участие более 150 реконструкторов из разных городов РФ. Минометные мины, по данным информагентства, вблизи мемориала обнаружил мастер ЖКХ, который проводил уборку территории. До прибытия саперов место взято под охрану.
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Общество 29.09.2017 10:04

Долгожданная вода поступила во все многоэтажки Дзержинского района Волгограда накануне вечером. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», компании «Концессии теплоснабжения» трижды переносили установленные сроки. В частности, последний раз - 27 сентября, из-за порыва участка в двух метрах от реконструированной теплотрассы. Горячая вода пришла в сотни жилых домов по ул. 8-й Воздушной Армии, Космонавтов, Симонова, Землячки, им. 8-й Воздушной армии. Как подчеркнули в компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время модернизация объектов теплового хозяйства в Волгограде продолжается: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. На обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, компания в этом году...
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В Волгограде студенту медуниверситета оторвало три пальца при взрыве запала взрывателя гранаты
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