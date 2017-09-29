Жителю Урюпинска Волгоградской области дали 2 года за кражу бутылки водки

К 2 годам лишения свободы условно приговорен житель Урюпинска за кражу из магазина бутылки водки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда. Установлено, что подсудимый целенаправленно подошел к витринам с алкогольной продукцией, убедился, что за ним не наблюдают, и похитил бутылку водки объемом 0,5 литра стоимостью 242 рубля 70 копеек. О действиях посетителя магазина догадался персонал. Мужчине попытались перегородить дорогу, но он, оттолкнув продавца, попытался убежать с похищенной бутылкой. Однако сотрудникам магазина удалось задержать грабителя. Свою вину на суде он полностью признал и раскаялся. Установлено, что мужчина на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, воспитывает двоих детей. Уголовное дело по его просьбе было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного следствия.



