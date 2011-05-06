«Герой» публикации ИА «Высота 102», директор ООО «Дом Сервис ЮГ» Константин Генералов не согласился с изложенными фактами в материале «В Волгограде УК с подмоченной репутацией пытаются захватить новые дома» и отправил исковое заявление в суд Красноармейского района защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. Более всего возмутили господина Генералова сведения одного из жильцов дома Александра Шмакова, которые «бросают тень на мое доброе имя», - говорится в заявлении. В частности, он просил суд признать сведения, цитируем: «Путем воровского метода господин Генералов начальник ЖЭУ №25 решил нас перевести в компанию ДОМ ЮГ Сервис»: «Путем подлога документов провести как будто очно, заочное собрание»; «Они (Генералов и Дом Сервис Юг решили предоставить документы подложные, распространенные Шмаковым Александром Владимировичем, 5.04.2017г. перед жителями г. Волгограда, не соответствующими действительности, порочащими мою честь и достоинство». Также истец намеревался взыскать со Шмакова компенсацию причиненного морального вреда в размере 100 тыс. рублей плюс 20 тыс. на оплату услуг своего адвоката.

Напомним, собственники домов, проживающие на улицах Остравской, Энгельса, проспекте имени Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда, пригласившие в апреле текущего года съемочную группу на свое стихийное собрание, рассказали о ситуации, в которой они, по их словам, оказались заложниками. О своих мучениях они и рассказали журналистам информагентства, заявив, что их устраивает «своя» управляющая компания, а не ООО «Дом Сервис ЮГ», который пытается взять в управление их жилой фонд. При этом, как заявляли волгоградцы, директор ООО «Дом Сервис ЮГ» Константин Генералов подозревается в мошенничестве, а ООО «Дом Сервис ЮГ» каким-то «чудесным» образом связано с другой компанией – «Дом Сервис», директор которой Вадим Клычев решением суда Красноармейского района от 14 декабря 2016 года был признан виновным за превышение должностных полномочий. Он получил 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В правоохранительных органах ИА «Высота 102» подтвердили, что в настоящее время в отношении Константина Генералова возбуждено уголовное дело. Но, видимо, это его не смущает, если он пошел в суд отстаивать свою честь и достоинство. Правда, на судебные заседания – ни на первое, ни на второе ни он, ни его представители не явились и о причинах неявки суд не уведомили. В результате исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

Повторяем сюжет ИА «Высота 102» от 5 апреля 2017 года.