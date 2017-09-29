|Экономика
|30.09.2017 05:47
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе «Один Пояс – Один Путь» в Центральной и Восточной Европе
Банк ВТБ признан лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках инициативы «Один Пояс – Один Путь» («Пояс и Путь») в Центральной и Восточной Европе по версии издания Euromoney - Asiamoney New Silk Road Finance Award.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основными критериями для издания была оценка следующих финансовых сервисов: расчеты в национальных валютах, торговое финансирование, конверсионные операции, инвестиционно-банковские услуги и инфраструктурные инвестиции. Во всех этих направлениях ВТБ был признан лидером по продвижению и реализации потенциала инициативы «Пояса и Пути» в регионе Центральной и Восточной Европы.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос отметил: «Мы активно развиваем сотрудничество с крупнейшими банками Китая и других стран по географии «Пояса и Пути» и достигли значительных результатов по развитию межбанковского взаимодействия, что является основой для реализации крупных проектов. Для ВТБ стратегическое партнерство с финансовыми институтами стран Азии имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов».
Присуждение награды ВТБ является очередным признанием многолетней плодотворной работы банка на азиатском направлении и подтверждает его лидирующие позиции в этой области среди российских банков. ВТБ играет ключевую роль в построении межбанковской инфраструктуры в партнерстве с крупнейшими банками КНР и других стран азиатского региона и предоставляет полное финансовое сопровождение российского участия в проектах инициативы «Пояса и Пути».
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|Экономика
|30.09.2017 05:46
Арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации Волжского в иске к ООО «Волга-Бизнес» с требованием оштрафовать компанию за нарушение концессионного соглашения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в администрации Волжского посчитали, что компания, которая в рамках данного соглашения построила объекты полигона твердых отходов в городском округе, не застраховала имущество. За это мэрия требовала штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако в суде выяснилось, что ООО «Волга-Бизнес» заключила договор страхования на земельные участки, где располагается полигон. А вот застраховать объект капитального строительства, возведенный на полигоне ТБО, концессионер не смог, так сказать, по уважительной причине. Так,...
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|Аналитика
|29.09.2017 20:01 (Обновлено: 29.09.2017 20:01)
Смотрите сегодня в программе: Волгоград превратился в недоступную среду для инвалидов. В Россошках перезахоронили останки 345 румынских солдат — без военного оркестра и почетного караула. Очевидцы первой в мире ядерной катастрофы спустя 60 лет после трагедии вспомнили о случившемся на памятном митинге в Волгограде. Фанаты «Ротора» откровенно и жестко — о том, что происходит с любимой командой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Происшествия
|29.09.2017 19:03
По предварительным данным, пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла несколько минут назад на границе Советского района вблизи села Песчанка. Столкнулись "Hyundai Santa Fe" и "Лада Приора". Сообщается, что водитель иномарки при выезде из Песчанки на трассу "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не заметил отечественную легковушку. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в больницу были госпитализированы не пятеро, а четверо человек, в том числе 16-летний подросток.
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|Общество
|29.09.2017 17:54
Массу нарушений выявили активисты волгоградского реготделения ОНФ в ходе проверок доступности маршрутов городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде для людей с ограниченными возможностями. И, несмотря на то, что за последние годы ситуация в городе и регионе в этой области, по словам уполномоченного по делам инвалидов Волгоградской области Александра Олейникова, сильно изменилась в лучшую сторону, работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много и представителям исполнительной власти, и управляющим компаниям, и фонду капитального ремонта, который должен учитывать пожелания людей при ремонте многоэтажек. «Фронтовики» рассказали, что вместе с инвалидами-колясочниками и незрячими людьми обследовали 26 маршрутов инвалидов...
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|Общество
|29.09.2017 16:09
Волгоградцы, которые не могли выехать с курорта Анталии в Турции из-за разорения авиакомпании «ВИМ-Авиа», вернулись домой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта, туристы прилетели домой бортом другой авиакомпании – Ifly. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне из Волгоградского аэропорта не смогли вылететь в Турцию туристы, которые купили билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейсы других авиакомпаний из Волгограда в Турцию осуществляются по расписанию. Всего жертвами разорившейся авиакомпании стали несколько десятков тысяч россиян. До сих пор их перевозят другие авиакомпании. В отношении гендиректора «ВИМ-Авиа» и главбуха возбуждены уголовные дела. Владельцы компании покинули пределы России.
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|Общество
|29.09.2017 15:35
Комитет транспорта Волгоградской области задолжал за проект рокадной дороги компании из Санкт-Петербурга
Более 2 миллионов рублей долга и неустойку должен выплатить комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проектировщику Нулевой продольной (рокадной дороги) в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. По материалам дела, ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга в ноябре 2013 года заключило с комитетом транспорта госконтракт на разработку проектной документации на строительство Нулевой продольной (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул.им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе. Цена контракта составила более 25,5 миллиона рублей. По его условиям, оплата производится поэтапно в течение 90 календарных...
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|Общество
|29.09.2017 14:29
Арбитражный суд Волгоградской области разместил заказ на покупку автомобиля по начальной цене контракта в 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, желаемое авто – это седан цвета серебристого металлика с 4-цилиндровым двигателем с максимальной мощностью лошадиных сил не более 150. В технических характеристиках есть и другое ограничение – максимальная скорость не более 200 километров в час, время разгона до 100 километров в час – не более 10,6. Также машина должна быть оснащена системой безопасности, соответствовать современному экстерьеру и интерьеру. Судя по техническим характеристикам, речь может идти об иномарке представительского класса. Средства, которые будут потрачены...
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|Здравоохранение
|29.09.2017 14:29
Сегодня все желающие жители Волгограда и области смогут пройти профилактическое медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это приурочено ко всемирному «Дню сердца». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, в ходе акции квалифицированные медицинские работники проведут электрокардиографическое обследование, измерение индекса массы тела, спирометрию и пульс-оксиметрию, а также окажут бесплатную консультативную помощь жителям. Тематические медицинские кабинеты будут работать сегодня с 14.00 до 18.00 на площадках торгово-развлекательных центров и гипермаркетов: «Европа Сити Молл», "Диамант Зацарицынский», «Диамант ТЗР», ТРК «Парк Хаус», «Ашан», «Волга-Молл». В Красноармейском районе Волгограда, а также в других городах и районах волгоградского региона будет организована...
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|Общество
|29.09.2017 13:54
Специализированный отдел полиции для борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства появился в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Приказ о создании новой структуры подписан начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом полиции Александром Кравченко. Известно, что подразделение входит в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Отметим, что на данный момент в Волгограде идет расследование пяти уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере долевого строительства. Потерпевшими по ним проходят около 2 тысяч жителей региона.
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|Политика
|29.09.2017 13:35
Посольство России в Румынии предостерегло от попыток героизировать в Волгограде (Сталинграде) солдат вермахта
Сегодня посольство Российской Федерации в Румынии на своем сайте опубликовало сообщение о перезахоронении останков румынских солдат под Волгоградом. Как передает ИА "Высота 102", посольство, в частности, обращает внимание, что недавние публикации в румынских СМИ повествуют о том, что, мол, "российская сторона в последнее время якобы стала с «меньшим уважением» относиться к памяти румынских солдат, погибших на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны". В этой связи уместно упомянуть, что еще в 2005 году было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о статусе российских воинских захоронений на территории Румынии и румынских воинских...
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|Экология
|29.09.2017 12:10
Открытие первого в регионе современного мусоросортировочного комплекса состоится в ноябре этого года в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102", объект возводится без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступает Группа Компаний "Чистый город". Сейчас полным ходом ведется монтаж линий сортировки твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочный комплекс возводится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Его ввод в эксплуатацию позволит перед размещением на полигоне пропускать все отходы через сортировочные линии с целью извлечения полезных фракций. Анализ поступающих на сортировочный комплекс отходов позволит подобрать рациональное оборудование для их переработки, которое планируется установить уже в начале следующего года. Планируется, что Волжский станет...
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|Общество
|29.09.2017 11:40
На Россошинском мемориальном кладбище в Городищенском районе началась церемония перезахоронения останков 345 румынских солдат. Как сообщает ИА «Высота 102», представители румынской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Румынии в России Василе Соаре возложили цветы к мемориалу защитникам Сталинграда, потом – на собирательном кладбище останков солдат вермахта. Церемония перезахоронения на румынском кладбище началась с Гимна России, потом прозвучал гимн Румынии. Флаги поднимали солдаты, переодетые в румынскую форму времен Великой Отечественной войны. Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанным Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии,...
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|Расследования
|29.09.2017 10:49
Жирновский районный суд приговорил 32-летнего Дмитрия Дуденкова и 40-летнего Алексея Михайлова за убийство косули к штрафу в размере 170 тысяч рублей каждому. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В суде установлено, что в ноябре прошлого года они незаконно, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя механическое транспортное средство – снегоболотоход для преследования животного, произвели отстрел самца косули. Дуденков и Михайлов свою вину не признали. Однако ряд проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе трасологических и баллистических, не оставили сомнения в их причастности к браконьерству. Предварительное расследование проводилось ОМВД России по Жирновскому району. По...
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|Происшествия
|29.09.2017 10:33
Десять 76-миллиметровых артиллерийских мин времен Великой Отечественной войны обнаружены в полусотне шагов от мемориала на Лысой горе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Примечательно, что в эти выходные на территории Лысой горы пройдет военно-исторический фестиваль "Они сражались за Родину", где покажут реконструкцию одного из кровопролитных сражений Сталинградской битвы. В этом мероприятии, как ожидается, примут участие более 150 реконструкторов из разных городов РФ. Минометные мины, по данным информагентства, вблизи мемориала обнаружил мастер ЖКХ, который проводил уборку территории. До прибытия саперов место взято под охрану.
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|Общество
|29.09.2017 10:04
Долгожданная вода поступила во все многоэтажки Дзержинского района Волгограда накануне вечером. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», компании «Концессии теплоснабжения» трижды переносили установленные сроки. В частности, последний раз - 27 сентября, из-за порыва участка в двух метрах от реконструированной теплотрассы. Горячая вода пришла в сотни жилых домов по ул. 8-й Воздушной Армии, Космонавтов, Симонова, Землячки, им. 8-й Воздушной армии. Как подчеркнули в компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время модернизация объектов теплового хозяйства в Волгограде продолжается: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. На обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, компания в этом году...
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Экономика
30 сентября 05:47
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе «Один Пояс – Один Путь» в Центральной и Восточной Европе
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