Банк ВТБ признан лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках инициативы «Один Пояс – Один Путь» («Пояс и Путь») в Центральной и Восточной Европе по версии издания Euromoney - Asiamoney New Silk Road Finance Award.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основными критериями для издания была оценка следующих финансовых сервисов: расчеты в национальных валютах, торговое финансирование, конверсионные операции, инвестиционно-банковские услуги и инфраструктурные инвестиции. Во всех этих направлениях ВТБ был признан лидером по продвижению и реализации потенциала инициативы «Пояса и Пути» в регионе Центральной и Восточной Европы.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос отметил: «Мы активно развиваем сотрудничество с крупнейшими банками Китая и других стран по географии «Пояса и Пути» и достигли значительных результатов по развитию межбанковского взаимодействия, что является основой для реализации крупных проектов. Для ВТБ стратегическое партнерство с финансовыми институтами стран Азии имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов».

Присуждение награды ВТБ является очередным признанием многолетней плодотворной работы банка на азиатском направлении и подтверждает его лидирующие позиции в этой области среди российских банков. ВТБ играет ключевую роль в построении межбанковской инфраструктуры в партнерстве с крупнейшими банками КНР и других стран азиатского региона и предоставляет полное финансовое сопровождение российского участия в проектах инициативы «Пояса и Пути».



