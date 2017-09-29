Подрядчик из Ростовской области - "Волгоградское ДСУ" - по решению суда за счет собственных средств должен устранить дефекты на ул. 13-й Гвардейской в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, компании дали месяц со дня вступления судебного решения в силу. Сегодня на ранее отремонтированном участке дороги наблюдается выкрашивание (разрушение) дорожного покрытия, провал люка, просадка и разрушение тротуара. Иск подало МУ "Комдорстрой". Муниципальное учреждение, которое выступало заказчиком дорожных работ, также требовало от компании устранить дефекты в Тракторозаводском районе на ул. Баумана и в центре города на ул. Коммунистическая в рамках гарантийных обязательств по контракту, заключенному в 2014 году. К слову, в материалах дела фигурируют еще 12 улиц, которые "Волгоградское ДСУ" отремонтировало в 2014-2016 годах, и где сейчас происходят разрушения. Отмечается, что все дефекты зафиксированы в акте комиссионного обследования объектов ремонта улично-дорожной сети города, который ростовская компания подписала. Подрядчик, указано в документах, должен был устранить дефекты до 15 апреля этого года, но до сих пор этого не сделал.



