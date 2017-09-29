ОНФ: Люди с ограниченными возможностями в Волгограде и области не должны чувствовать себя изгоями











Массу нарушений выявили активисты волгоградского реготделения ОНФ в ходе проверок доступности маршрутов городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде для людей с ограниченными возможностями. И, несмотря на то, что за последние годы ситуация в городе и регионе в этой области, по словам уполномоченного по делам инвалидов Волгоградской области Александра Олейникова, сильно изменилась в лучшую сторону, работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много и представителям исполнительной власти, и управляющим компаниям, и фонду капитального ремонта, который должен учитывать пожелания людей при ремонте многоэтажек.

«Фронтовики» рассказали, что вместе с инвалидами-колясочниками и незрячими людьми обследовали 26 маршрутов инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников практически во всех районах города. Кроме того, опрашивали людей на улицах, смотрели, как добираются пожилые люди, мамы с маленькими детьми от своей квартиры до учреждений, магазинов, поликлиник и так далее. В результате выяснилось, что доля полностью доступных маршрутов составила ноль.

По словам активиста реготделения ОНФ «За Россию» в Волгоградской области Антона Жука, среди самых часто встречающихся проблем - отсутствие асфальтового покрытия тротуаров и отсутствие самих тротуаров. Не увидели проверяющие понижения бордюров на пешеходных переходах и не услышали звуковых сигналов на светофорах для незрячих пешеходов.

Как подчеркнул член ОНФ, сам инвалид-колясочник Владимир Ерофеев, общественный транспорт не предназначен для перевозки и самостоятельного передвижения инвалидов-колясочников и слепых людей. «Понятно, что очень сложно адаптировать весь транспорт к таким людям, но создание на остановочных комплексах звуковых оповещений о прибытии транспорта на остановку с озвучиванием номера маршрута и типа транспортного средства огромных финансовых затрат не потребует», - считает он.

Очень плохо оснащены элементами доступной среды объекты культуры, в частности, музыкальный театр, где нет пандусов и посетить это культурное заведение инвалидам крайне сложно.

А там, где пандусы есть, ими невозможно воспользоваться, так как его подъем настолько высок, что подняться по нему – опасно не только для инвалида, но и пожилого человека, и мамы с детской коляской.

И даже попасть в корпус здания Всероссийского общества слепых по улице Землячки, 29 невозможно, - подчеркивали выступающие. А из нового жилого комплекса «Бейкер Стрит» и «Семь Ветров» затруднительно добраться к 25-й городской больнице, «Микрохирургия глаза», госпиталю ветеранов войн, детской областной больнице, областному клиническому онкологическому диспансеру. Здесь порядка 500 метров отсутствует пешеходная зона, перекресток не оборудован для пешеходов, нет соответствующей дорожной разметки, а градус наклона спуска бордюра таков, что выбраться из этого «лабиринта», - как подчеркивали фронтовики, стоит огромных усилий.

По словам Антона Жука, невозможно в сделать все одномоментно. «Уже сегодня надо начать решать вопросы по каждому из тех инвалидов, которых мы пригласили участвовать в исследовании и помочь в каждом конкретном случае. Чтобы люди не чувствовали себя изгоями и с радостью могли жить полноценной жизнью», - заключил Антон Жук.

О жизни людей с ограниченными возможностями – в материале информагентства. Фото и видео предоставлены реготделением ОНФ.



