Жителям Волгоградской области в «День сердца» проверят пульс

Сегодня все желающие жители Волгограда и области смогут пройти профилактическое медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это приурочено ко всемирному «Дню сердца». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, в ходе акции квалифицированные медицинские работники проведут электрокардиографическое обследование, измерение индекса массы тела, спирометрию и пульс-оксиметрию, а также окажут бесплатную консультативную помощь жителям.

Тематические медицинские кабинеты будут работать сегодня с 14.00 до 18.00 на площадках торгово-развлекательных центров и гипермаркетов: «Европа Сити Молл», "Диамант Зацарицынский», «Диамант ТЗР», ТРК «Парк Хаус», «Ашан», «Волга-Молл».

В Красноармейском районе Волгограда, а также в других городах и районах волгоградского региона будет организована работа медицинских палаток.

Сегодня же Волгоградский областной клинический кардиологический центр проводит «День открытых дверей». Прием в кардиоцентре ведут опытные врачи – кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи функциональной диагностики. Также в этот день в Центре открылась фотовыставка «Оденься в красное!», инициированная Российским кардиологическим обществом в рамках социально-образовательной программы по профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) «Пульс жизни».