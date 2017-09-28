







Сегодня посольство Российской Федерации в Румынии на своем сайте опубликовало сообщение о перезахоронении останков румынских солдат под Волгоградом. Как передает ИА "Высота 102", посольство, в частности, обращает внимание, что недавние публикации в румынских СМИ повествуют о том, что, мол, "российская сторона в последнее время якобы стала с «меньшим уважением» относиться к памяти румынских солдат, погибших на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны".

В этой связи уместно упомянуть, что еще в 2005 году было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о статусе российских воинских захоронений на территории Румынии и румынских воинских захоронений на территории Российской Федерации.

На основании этого Соглашения, с 2008 г. на российской территории были открыты почти два десятка памятных знаков румынским военнослужащим, окончившим свой жизненный путь в России в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания.

10 июля 2015 г. был подписан договор между Ассоциацией «Военные мемориалы» и Национальным бюро почитания героев Румынии о создании кладбища, эксгумации и перезахоронении останков румын, погибших под Сталинградом. В том же году состоялась церемония открытия румынского мемориального комплекса в населённом пункте Россошки Волгоградской (бывшей Сталинградской) области.

На сегодня, 29 сентября, намечена вторая церемония перезахоронения останков румынских солдат в Россошках. При проведении мемориальной работы на территории Российской Федерации российская сторона оказывала и впредь будет оказывать румынской стороне необходимое техническое содействие.

Вместе с тем в России не могут не помнить о том, что румынские солдаты вместе с немецко-фашистскими захватчиками пришли на ее территорию как агрессоры и оккупанты, преступные деяния которых подтверждены многочисленными документами и свидетельствами очевидцев. Поэтому попытки румынской стороны представить их в качестве «героев» выглядят в глазах российской общественности совершенно неуместными.

Исходим из недопустимости попыток оправдывать, а тем более героизировать военных преступников, поставить на одну доску победителей, открывших Европе путь к свободе и демократии, и тех, кто пытался поработить весь мир, основываясь на человеконенавистнической идеологии расового превосходства.

Руководствуясь гуманитарными соображениями и положениями вышеупомянутого российско-румынского межправительственного соглашения, в России рассматривают намеченное мероприятие в Россошках как суверенное дело румынской стороны, пользующейся общепринятым в современной международной практике правом на обустройство захоронений своих соотечественников, исходя из уважения чувств их родственников.