Арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации Волжского в иске к ООО «Волга-Бизнес» с требованием оштрафовать компанию за нарушение концессионного соглашения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в администрации Волжского посчитали, что компания, которая в рамках данного соглашения построила объекты полигона твердых отходов в городском округе, не застраховала имущество. За это мэрия требовала штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако в суде выяснилось, что ООО «Волга-Бизнес» заключила договор страхования на земельные участки, где располагается полигон. А вот застраховать объект капитального строительства, возведенный на полигоне ТБО, концессионер не смог, так сказать, по уважительной причине. Так, еще в июле этого года ООО «Волга-Бизнес» направило в администрацию Волжского акт приемки-передачи готового объекта, однако этот документ был возвращен компании без подписания и объяснения причин отказа в его подписании. Поэтому в компании не смогли зарегистрировать данный объект, из-за чего, соответственно, его нельзя было застраховать.

Между тем, в свою очередь ООО «Волга-Бизнес» также направило иск в арбитражный суд к администрации Волжского с требованием обязать чиновников подписать акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств полигона. Пока решение по данному спору не вынесено. Ранее Волжский городской суд оштрафовал компанию «Волга-Бизнес» за пожар, который в мае этого года вспыхнул на полигоне. Это решение компания обжаловала.

Напомним, концессионное соглашение между ООО «Волга-Бизнес» и администрацией Волжского по реконструкции полигона ТБО и осуществлению деятельности по приему отходов 3-4 классов было заключено в 2011 году.



