В Волгограде рецидивист предстанет перед судом за жестокое убийство приятеля

Арбитражный суд Волгоградской области разместил заказ на покупку автомобиля по начальной цене контракта в 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, желаемое авто – это седан цвета серебристого металлика с 4-цилиндровым двигателем с максимальной мощностью лошадиных сил не более 150. В технических характеристиках есть и другое ограничение – максимальная скорость не более 200 километров в час, время разгона до 100 километров в час – не более 10,6. Также машина должна быть оснащена системой безопасности, соответствовать современному экстерьеру и интерьеру. Судя по техническим характеристикам, речь может идти об иномарке представительского класса. Средства, которые будут потрачены...

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