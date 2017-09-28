Комитет транспорта Волгоградской области задолжал за проект рокадной дороги компании из Санкт-Петербурга









Более 2 миллионов рублей долга и неустойку должен выплатить комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проектировщику Нулевой продольной (рокадной дороги) в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. По материалам дела, ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга в ноябре 2013 года заключило с комитетом транспорта госконтракт на разработку проектной документации на строительство Нулевой продольной (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул.им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе. Цена контракта составила более 25,5 миллиона рублей. По его условиям, оплата производится поэтапно в течение 90 календарных дней на основании актов сдачи-приемки выполненных работ с учетом поступления бюджетных средств. Комитет транспорта отказался оплачивать выполненные работ по этапу "Положительное заключение Управления государственной экспертизы проектной документации" на сумму более 1,6 миллиона рублей, сославшись на то, что вопрос о лимитах бюджетных обязательств не решен. Несмотря на полученное положительное заключение госэкспертизы, заказчик не стал подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. При этом ответчиком не были выставлены замечания к переданной документации по этапу, результат работ не был возвращен истцу. Суд посчитал необоснованными мотивы отказа комитета от подписания актов. Сторонам дано право обжаловать решение суда в установленные законом сроки.

Напомним, к возведению данной магистрали строители приступили весной 2016-го года. Стоимость работ - около 2 миллиардов рублей. Возведение Нулевой продольной позволит разгрузить центральную часть Волгограда, оптимизировать транспортные потоки, навести порядок в городском дорожном хозяйстве. Ширина проезжей части новой городской магистрали - 15 метров, движение будет осуществляться по четырем полосам. Расчетная пропускная способность новой трассы — до 1450 единиц транспорта в час. Все работы производятся из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Проектом предусмотрено также строительство дождевой канализации закрытого типа, пешеходных тротуаров, велодорожек, остановочных пунктов и зон парковки. Строительство ведет компания ООО "ТрансСервис".



