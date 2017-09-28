







Открытие первого в регионе современного мусоросортировочного комплекса состоится в ноябре этого года в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102", объект возводится без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступает Группа Компаний "Чистый город". Сейчас полным ходом ведется монтаж линий сортировки твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочный комплекс возводится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Его ввод в эксплуатацию позволит перед размещением на полигоне пропускать все отходы через сортировочные линии с целью извлечения полезных фракций. Анализ поступающих на сортировочный комплекс отходов позволит подобрать рациональное оборудование для их переработки, которое планируется установить уже в начале следующего года. Планируется, что Волжский станет пилотной площадкой для внедрения раздельного сбора отходов. Соответствующая тара для селективного сбора будет установлена на улицах города в ближайшие месяцы.

Напомним, что производительная мощность возводимого мусоросортировочного комплекса рассчитана на обработку до 400 тысяч тонн отходов в год. Его строительство предусмотрено региональной комплексной стратегией развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2020 года. В рамках ее реализации ГК "Чистый город" за счет собственных средств уже построено три современных полигона ТКО в Волгоградской области - в Камышине, Урюпинске и Волжском. В октябре этого года в Светлоярском районе будет запущен самый крупный полигон твердых коммунальных отходов в Волгоградской области.



