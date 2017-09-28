В Россошках Волгоградской области перезахоронение останков румынских солдат проходит без почестей





В Волгограде на Россошинском мемориальном кладбище в Городищенском районе началась церемония перезахоронения останков 345 румынских солдат. Как сообщает ИА «Высота 102», представители румынской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Румынии в России Василе Соаре возложили цветы к мемориалу защитникам Сталинграда, потом – на собирательном кладбище останков солдат Вермахта.

Церемония перезахоронения на румынском кладбище началась с Гимна России, потом прозвучал гимн Румынии. Флаги поднимали солдаты, переодетые в румынскую форму времен Великой Отечественной войны.





Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанным Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения румынских военных героев. Однако обращение вызвало большой резонанс среди ветеранов и общественности, которых возмутили так называемые «герои», воевавшие вместе с фашистской Германией против Советского Союза в Великой Отечественной войне. Сегодняшнее захоронение проходит без почестей.



