В Волгограде в поселках Гумрак и Горьковский в выходные отключат воду

Плановые ремонтные работы на водоводе пройдут в эти выходные в поселке Гумрак. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", в рамках инвестиционной программы проводится большой объем модернизационных мероприятий на оборудовании водонасосной станции Гумрак-2 в Дзержинском районе Волгограда. В связи с этим с 21.00 29 сентября до 06.00 01 октября будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Горная, д. №1 – 27; ул. Чапаева, д. №1 – 57; ул. Военный городок, д. №1 – 18; ул. Первомайская, д. №1 – 108, ул. Железнодорожная, д. №1 – 27; ул. Лесная, д. №1 – 92; ул. Зенитчиков, д. №1 – 32; ул. Абрамишвили, д. №1 – 74; ул. Кочеткова, д. №1 – 51; ул. Байдакова, д. №1 – 15; ул. Строителей, д. №1 – 23; ул. Моторная, д. №1 – 11; ул. К.Буерак, д. №1 – 27; ул. Жукова, д. №1 – 64; ул. Луговая, д. №1 – 119; пер. Луговой, д. №1 – 16; ул. Байдакова, д. №8а; ул. Строителей, д. №4а и 7а; пос. Микоян; пос. Царицыно. Промзона: шоссе Авиаторов, д. №1, 8, 13, 14, 17, 19, 18а; ул. Жигулевская, д. №14; ул. Авторемонтная, д. №17; ул. Томская, д. №7; ул. Ангарская, д. №137, 137/206, 190; Таймырский проезд, д. №2; ул. Дорожников, д. №12; ул. Моторная, д. №5.

В течение первой половины дня специалистам "Концессии водоснабжения" предстоит демонтировать четыре камеры водяного колодца, откопать нужные котлованы, провести чистку камер и колодцев, а уже глубоким вечером закрыть две задвижки диаметром 500 мм. После проведения комплекса работ будут отключены две водонасосные станции: Гумрак-1 и Гумрак-2.

Также профилактические мероприятия на объектах "Концессии водоснабжения" будут проводиться в период плановой остановки водопроводных очистных сооружений посёлка М. Горького. В связи с этим будет временно ограничена подача питьевой воды в рабочий посёлок Горьковский с 00.00 30 сентября до 07.00 01 октября 2017 г.

Во время плановой остановки запланированы профилактические мероприятия на объектах и сетях водопроводно-канализационного хозяйства, необходимых для качественного обеспечения города питьевой водой и бесперебойного водоотведения. Для жителей территорий, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком.



