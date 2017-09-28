В Волгоградской области осудили браконьеров за убийство косули

Жирновский районный суд приговорил 32-летнего Дмитрия Дуденкова и 40-летнего Алексея Михайлова за убийство косули к штрафу в размере 170 тысяч рублей каждому. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В суде установлено, что в ноябре прошлого года они незаконно, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя механическое транспортное средство – снегоболотоход для преследования животного, произвели отстрел самца косули. Дуденков и Михайлов свою вину не признали. Однако ряд проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе трасологических и баллистических, не оставили сомнения в их причастности к браконьерству. Предварительное расследование проводилось ОМВД России по Жирновскому району. По решению суда, ружье и снегоболотоход конфискованы в собственность государства. Также удовлетворены исковые требования регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии о взыскании с осужденных ущерба в размере 60 тысяч рублей.







