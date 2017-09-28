В Волгограде у мемориала на Лысой горе нашли десяток минометных мин

Десять 76-миллиметровых артиллерийских мин времен Великой Отечественной войны обнаружены в полусотне шагов от мемориала на Лысой горе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Примечательно, что в эти выходные на территории Лысой горы пройдет военно-исторический фестиваль "Они сражались за Родину", где покажут реконструкцию одного из кровопролитных сражений Сталинградской битвы. В этом мероприятии, как ожидается, примут участие более 150 реконструкторов из разных городов РФ.

Минометные мины, по данным информагентства, вблизи мемориала обнаружил мастер ЖКХ, который проводил уборку территории. До прибытия саперов место взято под охрану.



