|Происшествия
|29.09.2017 09:56
В Волгограде эвакуировали 200 жильцов многоэтажки из-за горящего мусоропровода
Сегодня около 200 жильцов девятиэтажного дома на улице Бобруйской в Ворошиловском районе были эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего в мусоропроводе на уровне восьмого этажа. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в жилом многоквартирном доме поступил на пульт дежурного в 9:36. Расчеты первого отряда прибыли на место, организовали эвакуацию жильцов и приступили к тушению. Пожар ликвидировали в 9:53. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
Фото: соцсеть в "ВКонтакте", пользователь Павел Томчук
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|Экология
|29.09.2017 12:10
Открытие первого в регионе современного мусоросортировочного комплекса состоится в ноябре этого года в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102", объект возводится без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступает Группа Компаний "Чистый город". Сейчас полным ходом ведется монтаж линий сортировки твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочный комплекс возводится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Его ввод в эксплуатацию позволит перед размещением на полигоне пропускать все отходы через сортировочные линии с целью извлечения полезных фракций. Анализ поступающих на сортировочный комплекс отходов позволит подобрать рациональное оборудование для их переработки, которое планируется установить уже в начале следующего года. Планируется, что Волжский станет...
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|Общество
|29.09.2017 11:40
В Волгограде на Россошинском мемориальном кладбище в Городищенском районе началась церемония перезахоронения останков 345 румынских солдат. Как сообщает ИА «Высота 102», представители румынской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Румынии в России Василе Соаре возложили цветы к мемориалу защитникам Сталинграда, потом – на собирательном кладбище останков солдат Вермахта. Церемония перезахоронения на румынском кладбище началась с Гимна России, потом прозвучал гимн Румынии. Флаги поднимали солдаты, переодетые в румынскую форму времен Великой Отечественной войны. Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанным Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации. Он просил обеспечить «присутствие...
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|Общество
|29.09.2017 11:19
Плановые ремонтные работы на водоводе пройдут в эти выходные в поселке Гумрак. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", в рамках инвестиционной программы проводится большой объем модернизационных мероприятий на оборудовании водонасосной станции Гумрак-2 в Дзержинском районе Волгограда. В связи с этим с 21.00 29 сентября до 06.00 01 октября будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Горная, д. №1 – 27; ул. Чапаева, д. №1 – 57; ул. Военный городок, д. №1 – 18; ул. Первомайская, д. №1 – 108, ул. Железнодорожная, д. №1 – 27; ул. Лесная, д. №1 – 92; ул. Зенитчиков, д. №1 – 32;...
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|Расследования
|29.09.2017 10:49
Жирновский районный суд приговорил 32-летнего Дмитрия Дуденкова и 40-летнего Алексея Михайлова за убийство косули к штрафу в размере 170 тысяч рублей каждому. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В суде установлено, что в ноябре прошлого года они незаконно, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя механическое транспортное средство – снегоболотоход для преследования животного, произвели отстрел самца косули. Дуденков и Михайлов свою вину не признали. Однако ряд проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе трасологических и баллистических, не оставили сомнения в их причастности к браконьерству. Предварительное расследование проводилось ОМВД России по Жирновскому району. По...
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|Происшествия
|29.09.2017 10:33
Десять 76-миллиметровых артиллерийских мин времен Великой Отечественной войны обнаружены в полусотне шагов от мемориала на Лысой горе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Примечательно, что в эти выходные на территории Лысой горы пройдет военно-исторический фестиваль "Они сражались за Родину", где покажут реконструкцию одного из кровопролитных сражений Сталинградской битвы. В этом мероприятии, как ожидается, примут участие более 150 реконструкторов из разных городов РФ. Минометные мины, по данным информагентства, вблизи мемориала обнаружил мастер ЖКХ, который проводил уборку территории. До прибытия саперов место взято под охрану.
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|Общество
|29.09.2017 10:04
Долгожданная вода поступила во все многоэтажки Дзержинского района Волгограда накануне вечером. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», компании «Концессии теплоснабжения» трижды переносили установленные сроки. В частности, последний раз - 27 сентября, из-за порыва участка в двух метрах от реконструированной теплотрассы. Горячая вода пришла в сотни жилых домов по ул. 8-й Воздушной Армии, Космонавтов, Симонова, Землячки, им. 8-й Воздушной армии. Как подчеркнули в компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время модернизация объектов теплового хозяйства в Волгограде продолжается: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. На обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, компания в этом году...
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|Общество
|29.09.2017 09:45
В региональной общественной организации «Генералы Волгограда» - новый лидер. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, теперь ее возглавляет бывший руководитель управления ФСБ по Волгоградской области генерал-лейтенант Сергей Анатольевич Кокорин, почетный сотрудник контрразведки России. Такое решение было принято членами организации на внеочередном собрании ВРОО «Генералы Волгограда» по выборам нового председателя. Ранее ВРОО «Генералы Волгограда» возглавлял последний начальник легендарного Качинского авиационного училища Виталий Набоков. Генерал-майор в отставке скончался летом этого года в возрасте 70 лет. Организация была создана 13 лет назад, в ее составе – генералы, адмиралы, состоящие на действительной службе в вооруженных силах РФ, силовых структурах и правоохранительных...
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|Происшествия
|28.09.2017 22:08
Сегодня сотрудники УФСИН и полиции поймали в Волгоградской области сбежавшего из колонии-поселения осужденного. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. Младший инспектор исправительной колонии №26 при проверке спецконтингента, трудоустроенного на сельхозработах в поселке Кузьмичи Городищенского района, заметил отсутствие одного из осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения данного учреждения. Был организован его розыск, ориентировки переданы всем взаимодействующим структурам. Благодаря своевременным действиям, осужденному не удалось далеко уйти. Буквально через четыре часа он был задержан сотрудниками полиции по переданной сотрудниками УФСИН ориентировке.
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|Политика
|28.09.2017 22:03 (Обновлено: 28.09.2017 22:04)
Коммунисты Дубовского районного отделения КПРФ совместно с представителями местной общественности выступили с инициативой установить в городе к 100-летию Великого Октября бюст вождя революции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании местной городской думы по вопросу согласования и выделения места для установки бюста на одной из аллей города и был поддержан присутствующими. Участники заседания убеждены, что в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции это «стало бы лучшим подарком всем ветеранам коммунистам, ветеранам ВОВ, которые под знаменем Ленина-Сталина сражались на боевом, а затем и на трудовом фронте, отстраивая практически с нуля разрушенные...
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|Аналитика
|28.09.2017 20:00
"Высота 102 ТВ": Впервые в Волгограде без грифа "секретно" показали личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса
Смотрите в программе: Все тайное становится явным: к 75-летию празднования победы в Сталинградской битве госархив Волгоградской области впервые показал ранее секретные документы. Скандальное письмо о перезахоронении 345 румынских солдат под Волгоградом: Чрезвычайный и Полномоченный посол Румынии в России прокомментировал ситуацию. Полицейские Волжского справили новоселье: в новые помещения въехали сотрудники первого городского отдела полиции, кинологи и кавалерийское подразделение. Отобрали водительские права: пьяный заключенный уехал на свидание за рулем тюремной "ГАЗели", но был остановлен полицией. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Общество
|28.09.2017 18:31
100-летний юбилей в этом году перешагнули 109 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, доля пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 10,6% или 85,9 тысячи человек, из них 76% – женщины. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 31% и 69% соответственно. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин. Всего в Волгоградской области проживают почти 780 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности – 5%, по...
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|Общество
|28.09.2017 18:25
Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре. Как сообщает ИА Высота 102», члены делегации в составе 18 человек начали свой визит с экскурсии по Мамаеву кургану, которая продолжалась около 2 часов. Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанном Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации Виорелу Кожокару. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом»...
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|Общество
|28.09.2017 17:14
Инцидент произошел во время рейда при осмотре пассажирского микроавтобуса №14, который курсировал по Волгограду с табличной «заказной». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус за несколько минут до того, как у него отвалилась дверь. Также в этом микроавтобусе был обнаружен ряд других технических неисправностей, в итоге машина эвакуирована на штрафстоянку. Если бы это произошло во время следования транспортного средства, последствия могли оказаться самыми тяжелыми, отметил представитель управления транспорта департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Поздняков. Напомним, мероприятия по выявлению технически неисправных, а потому опасных для пассажиров микроавтобусов сотрудники ГИБДД и УГАДН проводят...
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|Происшествия
|28.09.2017 16:22 (Обновлено: 29.09.2017 05:46)
Автомобиль "Mercedes" с двухгодовалым ребенком за рулем сегодня был остановлен инспекторами ГИБДД на улице Полины Осипенко в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, выяснилось, что 27-летний водитель иномарки на руках перевозил своего сына. Теперь отцу, решившему с малых лет прививать ребенку любовь к вождению, предстоит выплатить за нарушение правил перевозки детей штраф в размере трех тысяч рублей. Отметим, что похожий случай был зарегистрирован в Волгограде в середине сентября. Тогда, напомним, 22-летний водитель "BMW" перевозил за рулем своего авто 2-летнего племянника. Видео в Интернете разместили очевидцы. Водителя-нарушителя оперативно установили и оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора...
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|Общество
|28.09.2017 15:58
Эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных осложнилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировано 39 подтвержденных случаев бешенства - это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года (22 случая). Доля заболевших кошек в текущем году составила 35,9% (14 случаев), собак – 30,8% (12 случаев), диких животных – 20,5% (8 случаев), КРС, МРС – 10,3% (4 случая), прочих – 2,5% (1 случай). Болеют в основном домашние животные, не привитые против бешенства. В медицинские организации Волгоградской области по поводу повреждений, нанесенных животными, за 8 месяцев этого...
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Происшествия
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