100-летний юбилей в этом году перешагнули 109 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, доля пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 10,6% или 85,9 тысячи человек, из них 76% – женщины. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 31% и 69% соответственно. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин. Всего в Волгоградской области проживают почти 780 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности – 5%, по...

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