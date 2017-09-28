Жители Дзержинского района Волгограда дождались горячей воды

Долгожданная вода поступила во все многоэтажки Дзержинского района Волгограда накануне вечером. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», компании «Концессии теплоснабжения» трижды переносили установленные сроки. В частности, последний раз - 27 сентября, из-за порыва участка в двух метрах от реконструированной теплотрассы.

Горячая вода пришла в сотни жилых домов по ул. 8-й Воздушной Армии, Космонавтов, Симонова, Землячки, им. 8-й Воздушной армии. Как подчеркнули в компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время модернизация объектов теплового хозяйства в Волгограде продолжается: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. На обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, компания в этом году инвестирует 1,85 млрд рублей - в 10 раз больше, чем в 2016-м. До 2019 года в реконструкцию системы теплоснабжения планируется вложить 6,4 млрд рублей.



