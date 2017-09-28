У «Генералов Волгограда» - новый генерал





В региональной общественной организации «Генералы Волгограда» - новый лидер. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, теперь ее возглавляет бывший руководитель управления ФСБ по Волгоградской области генерал-лейтенант Сергей Анатольевич Кокорин, почетный сотрудник контрразведки России. Такое решение было принято членами организации на внеочередном собрании ВРОО «Генералы Волгограда» по выборам нового председателя. Ранее ВРОО «Генералы Волгограда» возглавлял последний начальник легендарного Качинского авиационного училища Виталий Набоков. Генерал-майор в отставке скончался летом этого года в возрасте 70 лет.

Организация была создана 13 лет назад, в ее составе – генералы, адмиралы, состоящие на действительной службе в вооруженных силах РФ, силовых структурах и правоохранительных органах, а также находящиеся на заслуженном отдыхе. Главной задачей организации является содействие государственным органам в решении задач патриотического воспитания, укрепления обороноспособности и правопорядка, повышении престижа военной службы. Так, например, члены организации «Генералы Волгограда» оказали помощь в ремонте памятника погибшим воинам Волгоградского гарнизона на проспекте Жукова.

Сейчас в организации – более 50 генералов. Все они имеют заслуги перед Отечеством, награждены орденами и медалями Советского Союза и Российской Федерации.

Справка. Сергей Анатольевич Кокорин родился в 1952 году в городе Орск Оренбургской области. Учился в Оренбургском политехническом институте. Службу начинал лейтенантом в Казахстане на Мангышлаке, служил в Оренбурге, на Сахалине и закончил карьеру в Волгограде в звании генерал-лейтенанта. Возглавлял управление ФСБ по Волгоградской области с 2004 по 2011 годы.



