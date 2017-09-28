ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards

ВТБ Капитал занял 1-е место в номинации «Лучший консультант на российском рынке privateequity» по версии премии Russia PE Awards. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, инвестбанк активно работает на рынке прямых инвестиций, и, в частности, принял участие в сделке, которая стала первой инвестицией публичной китайской корпорации в российскую IT-компанию. Так, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом акционеров CDNvideo по продаже их доли в компании китайскому стратегу ChinaNetCenter (WangsuScience&Technology).

«Безусловно, мы рады, что деятельность ВТБ Капитал на рынке прямых инвестиций была отмечена профессиональным сообществом. Сделка с CDNvideo стала одной из первых в череде стратегических инвестиций в российские компании со стороны китайских партнеров, и в будущем мы продолжим предлагать нашим клиентам привлекательные возможности на рынке прямых инвестиций как в России, так и за рубежом», - отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Капитал в России Александр Резник.



