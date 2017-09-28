|Экономика
|29.09.2017 08:14
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
ВТБ Капитал занял 1-е место в номинации «Лучший консультант на российском рынке privateequity» по версии премии Russia PE Awards. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, инвестбанк активно работает на рынке прямых инвестиций, и, в частности, принял участие в сделке, которая стала первой инвестицией публичной китайской корпорации в российскую IT-компанию. Так, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом акционеров CDNvideo по продаже их доли в компании китайскому стратегу ChinaNetCenter (WangsuScience&Technology).
«Безусловно, мы рады, что деятельность ВТБ Капитал на рынке прямых инвестиций была отмечена профессиональным сообществом. Сделка с CDNvideo стала одной из первых в череде стратегических инвестиций в российские компании со стороны китайских партнеров, и в будущем мы продолжим предлагать нашим клиентам привлекательные возможности на рынке прямых инвестиций как в России, так и за рубежом», - отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Капитал в России Александр Резник.
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|Общество
|29.09.2017 09:45
В региональной общественной организации «Генералы Волгограда» - новый лидер. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, теперь ее возглавляет бывший руководитель управления ФСБ по Волгоградской области генерал-лейтенант Сергей Анатольевич Кокорин, почетный сотрудник контрразведки России. Такое решение было принято членами организации на внеочередном собрании ВРОО «Генералы Волгограда» по выборам нового председателя. Ранее ВРОО «Генералы Волгограда» возглавлял последний начальник легендарного Качинского авиационного училища Виталий Набоков. Генерал-майор в отставке скончался летом этого года в возрасте 70 лет. Организация была создана 13 лет назад, в ее составе – генералы, адмиралы, состоящие на действительной службе в вооруженных силах РФ, силовых структурах и правоохранительных...
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|Происшествия
|28.09.2017 22:08
Сегодня сотрудники УФСИН и полиции поймали в Волгоградской области сбежавшего из колонии-поселения осужденного. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. Младший инспектор исправительной колонии №26 при проверке спецконтингента, трудоустроенного на сельхозработах в поселке Кузьмичи Городищенского района, заметил отсутствие одного из осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения данного учреждения. Был организован его розыск, ориентировки переданы всем взаимодействующим структурам. Благодаря своевременным действиям, осужденному не удалось далеко уйти. Буквально через четыре часа он был задержан сотрудниками полиции по переданной сотрудниками УФСИН ориентировке.
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|Политика
|28.09.2017 22:03 (Обновлено: 28.09.2017 22:04)
Коммунисты Дубовского районного отделения КПРФ совместно с представителями местной общественности выступили с инициативой установить в городе к 100-летию Великого Октября бюст вождя революции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании местной городской думы по вопросу согласования и выделения места для установки бюста на одной из аллей города и был поддержан присутствующими. Участники заседания убеждены, что в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции это «стало бы лучшим подарком всем ветеранам коммунистам, ветеранам ВОВ, которые под знаменем Ленина-Сталина сражались на боевом, а затем и на трудовом фронте, отстраивая практически с нуля разрушенные...
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|Аналитика
|28.09.2017 20:00
"Высота 102 ТВ": Впервые в Волгограде без грифа "секретно" показали личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса
Смотрите в программе: Все тайное становится явным: к 75-летию празднования победы в Сталинградской битве госархив Волгоградской области впервые показал ранее секретные документы. Скандальное письмо о перезахоронении 345 румынских солдат под Волгоградом: Чрезвычайный и Полномоченный посол Румынии в России прокомментировал ситуацию. Полицейские Волжского справили новоселье: в новые помещения въехали сотрудники первого городского отдела полиции, кинологи и кавалерийское подразделение. Отобрали водительские права: пьяный заключенный уехал на свидание за рулем тюремной "ГАЗели", но был остановлен полицией. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Общество
|28.09.2017 18:31
100-летний юбилей в этом году перешагнули 109 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, доля пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 10,6% или 85,9 тысячи человек, из них 76% – женщины. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 31% и 69% соответственно. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин. Всего в Волгоградской области проживают почти 780 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности – 5%, по...
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|Общество
|28.09.2017 18:25
Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре. Как сообщает ИА Высота 102», члены делегации в составе 18 человек начали свой визит с экскурсии по Мамаеву кургану, которая продолжалась около 2 часов. Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанном Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации Виорелу Кожокару. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом» (орфография и...
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|Общество
|28.09.2017 17:14
Инцидент произошел во время рейда при осмотре пассажирского микроавтобуса №14, который курсировал по Волгограду с табличной «заказной». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус за несколько минут до того, как у него отвалилась дверь. Также в этом микроавтобусе был обнаружен ряд других технических неисправностей, в итоге машина эвакуирована на штрафстоянку. Если бы это произошло во время следования транспортного средства, последствия могли оказаться самыми тяжелыми, отметил представитель управления транспорта департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Поздняков. Напомним, мероприятия по выявлению технически неисправных, а потому опасных для пассажиров микроавтобусов сотрудники ГИБДД и УГАДН проводят...
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|Происшествия
|28.09.2017 16:22 (Обновлено: 29.09.2017 05:46)
Автомобиль "Mercedes" с двухгодовалым ребенком за рулем сегодня был остановлен инспекторами ГИБДД на улице Полины Осипенко в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, выяснилось, что 27-летний водитель иномарки на руках перевозил своего сына. Теперь отцу, решившему с малых лет прививать ребенку любовь к вождению, предстоит выплатить за нарушение правил перевозки детей штраф в размере трех тысяч рублей. Отметим, что похожий случай был зарегистрирован в Волгограде в середине сентября. Тогда, напомним, 22-летний водитель "BMW" перевозил за рулем своего авто 2-летнего племянника. Видео в Интернете разместили очевидцы. Водителя-нарушителя оперативно установили и оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора...
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|Общество
|28.09.2017 15:58
Эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных осложнилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировано 39 подтвержденных случаев бешенства - это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года (22 случая). Доля заболевших кошек в текущем году составила 35,9% (14 случаев), собак – 30,8% (12 случаев), диких животных – 20,5% (8 случаев), КРС, МРС – 10,3% (4 случая), прочих – 2,5% (1 случай). Болеют в основном домашние животные, не привитые против бешенства. В медицинские организации Волгоградской области по поводу повреждений, нанесенных животными, за 8 месяцев этого...
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|Расследования
|28.09.2017 14:32
В Волгоградской области задержаны все подозреваемые в изнасиловании гражданки КНР и убийстве ее мужа
В Дубовском районе задержали двоих последних подозреваемых в изнасиловании гражданки КНР и убийстве ее мужа. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, как сообщало информагентство, преступление было совершено на прошлой неделе на одном из полевых станов в Городищенском районе. В "кибитку", где жили супруги китайцы, ворвались несколько человек. Они изнасиловали женщину и похитили ее супруга. Позже труп мужчины нашли в зарослях камыша неподалеку. С 23 по 26 сентября в Городищенском районе были задержаны четверо нападавших, еще двое были объявлены в розыск. СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мотивом...
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|Происшествия
|28.09.2017 13:22
В течение трех месяцев перечисляла 1,5 миллиона рублей аферисту жительница Волжского. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Таким образом женщина, у которой несколько лет назад в аварии погибла старшая дочь, пыталась отвратить "проклятие" от младшей. Чтобы собрать такую сумму волжанке пришлось занимать деньги у родственников. В сети мошенника она попала увидев телерекламу "экстрасенса".
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|Общество
|28.09.2017 13:10
Сегодня из Волгограда в Анталью не смогли вылететь десятки волгоградцев, которые приобрели билеты разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как сообщили ИА «Высота 102» в справочной аэропорта, был отменен утренний рейс в 9-10. При этом в Турцию продолжают летать другие авиакомпании. Так, в полночь в Анталью отправился один борт, сегодня в 13-30 вылетит другой. Напомним, из-за прекращения полетов «ВИМ-Авиа» в минувший понедельник десятки тысяч россиян не смогли вылететь в другие города и страны, а также – вернуться домой. В ситуацию вмешалось правительство России, в настоящее время пассажиров перевозят силами других авиакомпаний. Сегодня же стало известно о задержании гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа». Учредители авиакомпании,...
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|Происшествия
|28.09.2017 13:10
Сбежавший из колонии заключенный напал на пенсионера и угнал его автомобиль. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне в полицию Камышина обратился пенсионер. Он сообщил, что днем к нему на дачу проник неизвестный, ударил его по голове и забрал ключи от автомобиля "ВАЗ-2105". В регионе был введен план "Перехват". Угонщика отечественной “пятерки” обнаружили на трассе "Сызрань - Саратов – Волгоград", он двигался в сторону областного центра. Заметив полицейскую машину, злоумышленник свернул на проселок. В селе Вихлянцево правоохранители заблокировали машину. Водитель попытался сбежать, но был задержан. Угонщиком оказался 30-летний житель Камышина, отбывающий наказание...
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|Происшествия
|28.09.2017 12:00
14 тонн сена сгорело из-за детской шалости в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Балуясь с огнем, дети лишили две семьи зимних запасов корма для скота. Так, 5 тонн фуража сгорело в хуторе Черкессовский на улице Новосельской накануне вечером. На тушение огня и пролив тлеющей травы пожарным потребовалось почти два часа. Житель хутора Попов из-за детской шалости лишился 9 тонн запасенного сена.
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|Расследования
|28.09.2017 11:53
Водительских прав за езду в пьяном виде по решению суда лишен заключенный ИК-24, расположенной в Камышинском районе, сообщает ИА "Высота 102". По материалам дела, сотрудники автоинспекции остановили в Камышине для проверки автомобиль, числящейся за исправительной колонией. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 37-летний житель Волжского, отбывающий в пенитенциарном учреждении наказание за кражу. Он признался полицейским, что выпив, решил поехать на свидание с девушкой, с которой познакомился через интернет. Для этого он угнал фургон. Но на самом свидании мужчину ждало разочарование – его пассия оказалась далека от оригинала, чья фотография была размещена в анкете. В расстроенных чувствах он...
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Экономика
29 сентября 08:14
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
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