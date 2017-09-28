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Политика
 28.09.2017 22:03(Обновлено: 28.09.2017 22:04)

К 100-летию Октябрьской революции в Дубовке Волгоградской области установят бюст Ленина


Коммунисты Дубовского районного отделения КПРФ совместно с представителями местной общественности выступили с инициативой установить в городе к 100-летию Великого Октября бюст вождя революции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании местной городской думы по вопросу согласования и выделения места для установки бюста на одной из аллей города и был поддержан присутствующими. 
Участники заседания убеждены, что в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции это «стало бы лучшим подарком всем ветеранам коммунистам, ветеранам ВОВ, которые под знаменем Ленина-Сталина сражались на боевом, а затем и на трудовом фронте, отстраивая практически с нуля разрушенные города. Это также послужит положительным примером для нынешней молодежи, которая сегодня все больше и больше отдаляется от этих исторических событий и зачастую уже даже и не знает о них». 

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Происшествия 28.09.2017 22:08

Сегодня сотрудники УФСИН и полиции поймали в Волгоградской области сбежавшего из колонии-поселения осужденного. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. Младший инспектор исправительной колонии №26 при проверке спецконтингента, трудоустроенного на сельхозработах в поселке Кузьмичи Городищенского района, заметил отсутствие одного из осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения данного учреждения. Был организован его розыск, ориентировки переданы всем взаимодействующим структурам. Благодаря своевременным действиям, осужденному не удалось далеко уйти. Буквально через четыре часа он был задержан сотрудниками полиции по переданной сотрудниками УФСИН ориентировке.
Прочитана: 843 раз
Аналитика 28.09.2017 20:00

Смотрите в программе: Все тайное становится явным: к 75-летию празднования победы в Сталинградской битве госархив Волгоградской области впервые показал ранее секретные документы. Скандальное письмо о перезахоронении 345 румынских солдат под Волгоградом: Чрезвычайный и Полномоченный посол Румынии в России прокомментировал ситуацию. Полицейские Волжского справили новоселье: в новые помещения въехали сотрудники первого городского отдела полиции, кинологи и кавалерийское подразделение. Отобрали водительские права: пьяный заключенный уехал на свидание за рулем тюремной "ГАЗели", но был остановлен полицией.   Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
Прочитана: 8188 раз
Общество 28.09.2017 18:31

100-летний юбилей в этом году перешагнули 109 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, доля пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 10,6% или 85,9 тысячи человек, из них 76% – женщины. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 31% и 69% соответственно. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин. Всего в  Волгоградской области проживают почти 780 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности – 5%, по...
Прочитана: 3076 раз
Общество 28.09.2017 18:25

Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре. Как сообщает ИА Высота 102», члены делегации в составе 18 человек начали свой визит с экскурсии по Мамаеву кургану, которая продолжалась около 2 часов.  Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанном Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации Виорелу Кожокару. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом» (орфография и пунктуация сохранены)....
Прочитана: 4197 раз
Общество 28.09.2017 17:14

Инцидент произошел во время рейда при осмотре пассажирского микроавтобуса  №14, который курсировал  по Волгограду с табличной «заказной». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус за несколько минут до того, как у него отвалилась дверь. Также в этом микроавтобусе был обнаружен ряд других технических неисправностей, в итоге машина эвакуирована  на штрафстоянку. Если бы это произошло во время следования транспортного средства, последствия могли оказаться самыми тяжелыми, отметил представитель управления транспорта департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Поздняков. Напомним, мероприятия по выявлению технически неисправных, а потому опасных для пассажиров микроавтобусов сотрудники ГИБДД и УГАДН проводят...
Прочитана: 2615 раз
Происшествия 28.09.2017 16:22

Автомобиль "Mercedes" с двухгодовалым ребенком за рулем сегодня был остановлен инспекторами ГИБДД на улице Полины Осипенко в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, выяснилось, что 27-летний водитель иномарки на руках перевозил своего сына. Теперь отцу, решившему с малых лет прививать ребенку любовь к вождению, предстоит выплатить за нарушение правил перевозки детей штраф в размере трех тысяч рублей. Отметим, что похожий случай был зарегистрирован в Волгограде в середине сентября. Тогда, напомним, 22-летний водитель "BMW" перевозил за рулем своего авто 2-летнего племянника. Видео в Интернете разместили очевидцы. Водителя-нарушителя оперативно установили и оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора...
Прочитана: 2293 раз
Общество 28.09.2017 15:58

Эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных осложнилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировано 39 подтвержденных случаев бешенства - это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года (22 случая). Доля заболевших кошек в текущем году составила 35,9% (14 случаев), собак – 30,8% (12 случаев), диких животных – 20,5% (8 случаев), КРС, МРС – 10,3% (4 случая), прочих – 2,5% (1 случай). Болеют в основном домашние животные, не привитые против бешенства. В медицинские организации Волгоградской области по поводу повреждений, нанесенных животными, за 8 месяцев этого...
Прочитана: 1156 раз
Расследования 28.09.2017 14:32

В Дубовском районе задержали двоих последних подозреваемых в изнасиловании гражданки КНР и убийстве ее мужа. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, как сообщало информагентство, преступление было совершено на прошлой неделе на одном из полевых станов в Городищенском районе.  В "кибитку", где жили супруги китайцы, ворвались несколько человек. Они изнасиловали женщину и похитили ее супруга. Позже труп мужчины нашли в зарослях камыша неподалеку. С 23 по 26 сентября в Городищенском районе были задержаны четверо нападавших, еще двое были объявлены в розыск. СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мотивом...
Прочитана: 4152 раз
Происшествия 28.09.2017 13:22

В течение трех месяцев перечисляла 1,5 миллиона рублей аферисту жительница Волжского. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Таким образом женщина, у которой несколько лет назад в аварии погибла старшая дочь, пыталась отвратить "проклятие" от младшей. Чтобы собрать такую сумму волжанке пришлось занимать деньги у родственников. В сети мошенника она попала увидев телерекламу "экстрасенса".
Прочитана: 1303 раз
Общество 28.09.2017 13:10

Сегодня из Волгограда в Анталью не смогли вылететь десятки волгоградцев, которые приобрели билеты разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как сообщили ИА «Высота 102» в справочной аэропорта, был отменен утренний рейс в 9-10. При этом в Турцию продолжают летать другие авиакомпании. Так, в полночь в Анталью отправился один борт, сегодня в 13-30 вылетит другой. Напомним, из-за прекращения полетов «ВИМ-Авиа» в минувший понедельник десятки тысяч россиян не смогли вылететь в другие города и страны, а также – вернуться домой. В ситуацию вмешалось правительство России, в настоящее время пассажиров перевозят силами других авиакомпаний. Сегодня же стало известно о задержании гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа». Учредители авиакомпании,...
Прочитана: 2698 раз
Происшествия 28.09.2017 13:10

Сбежавший из колонии заключенный напал на пенсионера и угнал его автомобиль. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне в полицию Камышина обратился пенсионер. Он сообщил, что днем к нему на дачу проник неизвестный, ударил его по голове и забрал ключи от автомобиля "ВАЗ-2105". В регионе был введен план "Перехват".  Угонщика отечественной “пятерки” обнаружили на трассе "Сызрань - Саратов – Волгоград", он двигался в сторону областного центра. Заметив полицейскую машину, злоумышленник свернул на проселок. В селе Вихлянцево правоохранители заблокировали машину. Водитель попытался сбежать, но был задержан. Угонщиком оказался 30-летний житель Камышина, отбывающий наказание...
Прочитана: 5058 раз
Происшествия 28.09.2017 12:00

14 тонн сена сгорело из-за детской шалости в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Балуясь с огнем, дети лишили две семьи зимних запасов корма для скота. Так, 5 тонн фуража сгорело в хуторе Черкессовский на улице Новосельской накануне вечером. На тушение огня и пролив тлеющей травы  пожарным потребовалось почти два часа. Житель хутора Попов из-за детской шалости лишился 9 тонн запасенного сена.
Прочитана: 1425 раз
Расследования 28.09.2017 11:53

Водительских прав за езду в пьяном виде по решению суда лишен заключенный ИК-24, расположенной в Камышинском районе, сообщает ИА "Высота 102". По материалам дела, сотрудники автоинспекции остановили в Камышине для проверки автомобиль, числящейся за исправительной колонией. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 37-летний житель Волжского, отбывающий в пенитенциарном учреждении наказание за кражу. Он признался полицейским, что выпив, решил поехать на свидание с девушкой, с которой познакомился через интернет. Для этого он угнал фургон. Но на самом свидании мужчину ждало разочарование – его пассия оказалась далека от оригинала, чья фотография была размещена в анкете. В расстроенных чувствах он...
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Общество 28.09.2017 11:11

В управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия сменилось руководство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ Роскомнадзора РФ, освобожден от должности Борис Киселев. И.о. руководителя назначен Владимир Михайлов. Ранее он работал заместителем начальника управления Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия. Напомним, в августе этого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал работу ведомства за слабую борьбу с «теневыми» интернет-провайдерами. Речь шла о дельцах, которые на крышах домов устанавливают нелегальное радиоэлектронное оборудование. Такие установки  могут привести к сбою в работе законных операторов связи, а также несут угрозу информационной и антитеррористической безопасности.  Напомним, еще в марте текущего года...
Прочитана: 5864 раз
Общество 28.09.2017 10:16

Инспекторы Россельхознадзора выявили в одном из магазинов Волгограда факт реализации колбас и свинины с нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, в магазине "Светофор" на реализации были колбасные изделия в ассортименте и мясо свинины общим весом 150 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода, позволяющее идентифицировать подконтрольный товар. Кроме того в холодильной камере находилась охлажденная свинина без ветеринарных сопроводительных документов, на этикетке которой отсутствовала полная информация для потребителя (срок годности, производитель, условия...
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