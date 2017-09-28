



Коммунисты Дубовского районного отделения КПРФ совместно с представителями местной общественности выступили с инициативой установить в городе к 100-летию Великого Октября бюст вождя революции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании местной городской думы по вопросу согласования и выделения места для установки бюста на одной из аллей города и был поддержан присутствующими.

Участники заседания убеждены, что в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции это «стало бы лучшим подарком всем ветеранам коммунистам, ветеранам ВОВ, которые под знаменем Ленина-Сталина сражались на боевом, а затем и на трудовом фронте, отстраивая практически с нуля разрушенные города. Это также послужит положительным примером для нынешней молодежи, которая сегодня все больше и больше отдаляется от этих исторических событий и зачастую уже даже и не знает о них».



