В Волгограде у «заказной» маршрутки отвалилась дверь







Инцидент произошел во время рейда при осмотре пассажирского микроавтобуса №14, который курсировал по Волгограду с табличной «заказной». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус за несколько минут до того, как у него отвалилась дверь. Также в этом микроавтобусе был обнаружен ряд других технических неисправностей, в итоге машина эвакуирована на штрафстоянку. Если бы это произошло во время следования транспортного средства, последствия могли оказаться самыми тяжелыми, отметил представитель управления транспорта департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Поздняков.

Напомним, мероприятия по выявлению технически неисправных, а потому опасных для пассажиров микроавтобусов сотрудники ГИБДД и УГАДН проводят ежедневно. С начала текущей недели они проверили свыше 40 транспортных средств, и в 60% случаев обнаружили технические нарушения, при которых эксплуатация машины запрещена.

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