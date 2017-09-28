В Волгограде задержали "Mercedes" с двухлетним ребенком за рулем

Сегодня из Волгограда в Анталью не смогли вылететь десятки волгоградцев, которые приобрели билеты разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как сообщили ИА «Высота 102» в справочной аэропорта, был отменен утренний рейс в 9-10. При этом в Турцию продолжают летать другие авиакомпании. Так, в полночь в Анталью отправился один борт, сегодня в 13-30 вылетит другой. Напомним, из-за прекращения полетов «ВИМ-Авиа» в минувший понедельник десятки тысяч россиян не смогли вылететь в другие города и страны, а также – вернуться домой. В ситуацию вмешалось правительство России, в настоящее время пассажиров перевозят силами других авиакомпаний. Сегодня же стало известно о задержании гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа». Учредители авиакомпании,...

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