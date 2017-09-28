Эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных осложнилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировано 39 подтвержденных случаев бешенства - это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года (22 случая). Доля заболевших кошек в текущем году составила 35,9% (14 случаев), собак – 30,8% (12 случаев), диких животных – 20,5% (8 случаев), КРС, МРС – 10,3% (4 случая), прочих – 2,5% (1 случай). Болеют в основном домашние животные, не привитые против бешенства. В медицинские организации Волгоградской области по поводу повреждений, нанесенных животными, за 8 месяцев этого года уже обратился 4471 человек.

Сегодня, 28 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства и его последствий. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер - знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства. По данным ВОЗ, более чем в 150 странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55 тысяч человек. В последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию. При этом не во всех субъектах РФ принимаются меры, направленные на сдерживание распространения бешенства, в том числе не проводится регулирование численности безнадзорных животных в городах и сельской местности, не соблюдаются правила содержания домашних животных, не проводится их учет, регистрация и вакцинация, неудовлетворительно проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных и организация мест их содержания, что приводит к возникновению новых эпизоотических очагов заболевания.



