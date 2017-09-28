В Дубовском районе задержали двоих последних подозреваемых в изнасиловании гражданки КНР и убийстве ее мужа. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, как сообщало информагентство, преступление было совершено на прошлой неделе на одном из полевых станов в Городищенском районе. В "кибитку", где жили супруги китайцы, ворвались несколько человек. Они изнасиловали женщину и похитили ее супруга. Позже труп мужчины нашли в зарослях камыша неподалеку. С 23 по 26 сентября в Городищенском районе были задержаны четверо нападавших, еще двое были объявлены в розыск.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мотивом к расправе над мужчиной и сексуального насилия в отношении его супруги стала жажда наживы – злоумышленники полагали, что фермер располагает крупной денежной суммой и хранит ее в своем жилище. Однако, поняв, что в палатке денег нет, они изнасиловали женщину, а ее мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, злоумышленники расправились с потерпевшим – фермер скончался на месте происшествия от полученных ножевых ранений. Спрятав тело убитого в зарослях камыша, налетчики скрылись. Расследование продолжается.