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Происшествия
 28.09.2017 13:22

Аферист в рассрочку "снимал проклятие" с жительницы Волгоградской области

В течение трех месяцев перечисляла 1,5 миллиона рублей аферисту жительница Волжского. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Таким образом женщина, у которой несколько лет назад в аварии погибла старшая дочь, пыталась отвратить "проклятие" от младшей. Чтобы собрать такую сумму волжанке пришлось занимать деньги у родственников. В сети мошенника она попала увидев телерекламу "экстрасенса".

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Происшествия 28.09.2017 16:22

Автомобиль "Mercedes" с двухгодовалым ребенком за рулем сегодня был остановлен инспекторами ГИБДД на улице Полины Осипенко в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, выяснилось, что 27-летний водитель иномарки на руках перевозил своего сына. Теперь отцу, решившему с малых лет прививать ребенку любовь к вождению, предстоит выплатить за нарушение правил перевозки детей штраф в размере трех тысяч рублей. Отметим, что похожий случай был зарегистрирован в Волгограде в середине сентября. Тогда, напомним, 22-летний водитель "BMW" перевозил за рулем своего авто 2-летнего племянника. Видео в Интернете разместили очевидцы. Водителя-нарушителя оперативно установили и оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора...
Прочитана: 434 раз
Общество 28.09.2017 15:58

Эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных осложнилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировано 39 подтвержденных случаев бешенства - это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года (22 случая). Доля заболевших кошек в текущем году составила 35,9% (14 случаев), собак – 30,8% (12 случаев), диких животных – 20,5% (8 случаев), КРС, МРС – 10,3% (4 случая), прочих – 2,5% (1 случай). Болеют в основном домашние животные, не привитые против бешенства. В медицинские организации Волгоградской области по поводу повреждений, нанесенных животными, за 8 месяцев этого...
Прочитана: 338 раз
Расследования 28.09.2017 14:32

В Дубовском районе задержали двоих последних подозреваемых в изнасиловании гражданки КНР и убийстве ее мужа. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, как сообщало информагентство, преступление было совершено на прошлой неделе на одном из полевых станов в Городищенском районе.  В "кибитку", где жили супруги китайцы, ворвались несколько человек. Они изнасиловали женщину и похитили ее супруга. Позже труп мужчины нашли в зарослях камыша неподалеку. С 23 по 26 сентября в Городищенском районе были задержаны четверо нападавших, еще двое были объявлены в розыск. СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мотивом...
Прочитана: 2126 раз
Общество 28.09.2017 13:10

Сегодня из Волгограда в Анталью не смогли вылететь десятки волгоградцев, которые приобрели билеты разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как сообщили ИА «Высота 102» в справочной аэропорта, был отменен утренний рейс в 9-10. При этом в Турцию продолжают летать другие авиакомпании. Так, в полночь в Анталью отправился один борт, сегодня в 13-30 вылетит другой. Напомним, из-за прекращения полетов «ВИМ-Авиа» в минувший понедельник десятки тысяч россиян не смогли вылететь в другие города и страны, а также – вернуться домой. В ситуацию вмешалось правительство России, в настоящее время пассажиров перевозят силами других авиакомпаний. Сегодня же стало известно о задержании гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа». Учредители авиакомпании,...
Прочитана: 1934 раз
Происшествия 28.09.2017 13:10

Сбежавший из колонии заключенный напал на пенсионера и угнал его автомобиль. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне в полицию Камышина обратился пенсионер. Он сообщил, что днем к нему на дачу проник неизвестный, ударил его по голове и забрал ключи от автомобиля "ВАЗ-2105". В регионе был введен план "Перехват".  Угонщика отечественной “пятерки” обнаружили на трассе "Сызрань - Саратов – Волгоград", он двигался в сторону областного центра. Заметив полицейскую машину, злоумышленник свернул на проселок. В селе Вихлянцево правоохранители заблокировали машину. Водитель попытался сбежать, но был задержан. Угонщиком оказался 30-летний житель Камышина, отбывающий наказание...
Прочитана: 4236 раз
Происшествия 28.09.2017 12:00

14 тонн сена сгорело из-за детской шалости в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Балуясь с огнем, дети лишили две семьи зимних запасов корма для скота. Так, 5 тонн фуража сгорело в хуторе Черкессовский на улице Новосельской накануне вечером. На тушение огня и пролив тлеющей травы  пожарным потребовалось почти два часа. Житель хутора Попов из-за детской шалости лишился 9 тонн запасенного сена.
Прочитана: 1125 раз
Расследования 28.09.2017 11:53

Водительских прав за езду в пьяном виде по решению суда лишен заключенный ИК-24, расположенной в Камышинском районе, сообщает ИА "Высота 102". По материалам дела, сотрудники автоинспекции остановили в Камышине для проверки автомобиль, числящейся за исправительной колонией. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 37-летний житель Волжского, отбывающий в пенитенциарном учреждении наказание за кражу. Он признался полицейским, что выпив, решил поехать на свидание с девушкой, с которой познакомился через интернет. Для этого он угнал фургон. Но на самом свидании мужчину ждало разочарование – его пассия оказалась далека от оригинала, чья фотография была размещена в анкете. В расстроенных чувствах он...
Прочитана: 2386 раз
Общество 28.09.2017 11:18

100-летний юбилей в этом году перешагнули 109 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, доля пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 10,6% или 85,9 тысячи человек, из них 76% – женщины. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 31% и 69% соответственно. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин. Всего в  Волгоградской области проживают почти 780 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности – 5%, по...
Прочитана: 2178 раз
Общество 28.09.2017 11:11

В управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия сменилось руководство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ Роскомнадзора РФ, освобожден от должности Борис Киселев. И.о. руководителя назначен Владимир Михайлов. Ранее он работал заместителем начальника управления Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия. Напомним, в августе этого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал работу ведомства за слабую борьбу с «теневыми» интернет-провайдерами. Речь шла о дельцах, которые на крышах домов устанавливают нелегальное радиоэлектронное оборудование. Такие установки  могут привести к сбою в работе законных операторов связи, а также несут угрозу информационной и антитеррористической безопасности.  Напомним, еще в марте текущего года...
Прочитана: 4862 раз
Общество 28.09.2017 10:16

Инспекторы Россельхознадзора выявили в одном из магазинов Волгограда факт реализации колбас и свинины с нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, в магазине "Светофор" на реализации были колбасные изделия в ассортименте и мясо свинины общим весом 150 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода, позволяющее идентифицировать подконтрольный товар. Кроме того в холодильной камере находилась охлажденная свинина без ветеринарных сопроводительных документов, на этикетке которой отсутствовала полная информация для потребителя (срок годности, производитель, условия...
Прочитана: 2171 раз
Происшествия 28.09.2017 10:13

Жителя Волгоградской области задержали за незаконный оборот оружия и наркотиков Задержан житель Урюпинского района, причастный к незаконному обороту наркотиков, огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по региону, мужчину удалось установить и задержать в ходе совместной операции с сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. В подземном сооружении у задержанного обнаружено и изъята марихуана и сырье для ее производства общим весом более 150 кг, 3 единицы огнестрельного оружия (АК-47, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Маузер) и боеприпасы к ним в количестве более 400 единиц. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
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Общество 28.09.2017 10:05

Красноармейским районным судом города Волгограда рассмотрено дело об административном правонарушении по факту незаконного ввоза на территорию РФ экстремистской литературы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре,  женщина получила бандероль с книгой  «Чему на самом деле учит Библия?», Pennsylvania, Германия январь 2013 г. Данное издание включено в федеральный список экстремистских материалов, размещенных на официальном сайте минюста РФ. В отношении волгоградки было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, а именно - несоблюдение установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров. ...
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Культура 28.09.2017 10:04

В 375 тысяч рублей оценил художественный руководитель Волгоградского нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили услуги своего коллеги из Волгоградского молодежного театра Владимира Бондаренко. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о закупке у единственного поставщика размещено на сайте госзаказов. Худрук молодежного театра, впрочем, будет задействован в постановках НЭТа в качестве артиста. Так, с 1 октября 2017 года до конца года Владимир Бондаренко должен отыграть в 15 спектаклях и принять участие в 45 репетициях. В документах закупки указано, что «цена определяется артистом-исполнителем индивидуально, исходя из творческих замыслов, авторских разработок и сложности исполнения, а оказываемая услуга носит индивидуальный характер и является объектом интеллектуальной собственности...
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Газетный киоск 28.09.2017 09:42

Румынских солдат перезахоронят без почестей О проведении торжественной церемонии властей Волгоградской области просил временный поверенный в делах посольства Румынии Виорел Кожокару. В письме губернатору области (копия есть в распоряжении «Известий») он просил обеспечить присутствие «взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра» на церемонии «перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом» (орфография и пунктуация сохранены. — «Известия»). Информация о подготовке церемонии попала в местные СМИ и вызвала значительный резонанс: люди начали писать обращения, в том числе Дмитрию Рогозину. ...
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Общество 28.09.2017 09:38

Суд удовлетворил иск прокуратуры Светлоярского района о взыскании ущерба, причиненного бюджету налоговым преступлением, на сумму более 9 млн рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, по делу о неуплате налогов в крупном размере проходил директор одной из коммерческих организаций, но в связи с истечением срока давности уголовное преследование в отношении него было прекращено. Однако прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании ущерба. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
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