Сбежавший из колонии рецидивист в Волгоградской области напал на пенсионера и угнал машину

Сбежавший из колонии заключенный напал на пенсионера и угнал его автомобиль. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне в полицию Камышина обратился пенсионер. Он сообщил, что днем к нему на дачу проник неизвестный, ударил его по голове и забрал ключи от автомобиля "ВАЗ-2105". В регионе был введен план "Перехват".

Угонщика отечественной “пятерки” обнаружили на трассе "Сызрань - Саратов – Волгоград", он двигался в сторону областного центра. Заметив полицейскую машину, злоумышленник свернул на проселок. В селе Вихлянцево правоохранители заблокировали машину. Водитель попытался сбежать, но был задержан. Угонщиком оказался 30-летний житель Камышина, отбывающий наказание за кражи, разбой, угон и применение насилия в отношении представителя власти. Задержанный передан руководству колонии. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия". Также в отношении него проводится проверка по факту побега из исправительного учреждения.



