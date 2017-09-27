В Волгоградской области заключенного ИК-24 лишили прав за пьяную езду на тюремной "ГАЗели"











Водительских прав за езду в пьяном виде по решению суда лишен заключенный ИК-24, расположенной в Камышинском районе, сообщает ИА "Высота 102". По материалам дела, сотрудники автоинспекции остановили в Камышине для проверки автомобиль, числящейся за исправительной колонией. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 37-летний житель Волжского, отбывающий в пенитенциарном учреждении наказание за кражу. Он признался полицейским, что выпив, решил поехать на свидание с девушкой, с которой познакомился через интернет. Для этого он угнал фургон. Но на самом свидании мужчину ждало разочарование – его пассия оказалась далека от оригинала, чья фотография была размещена в анкете. В расстроенных чувствах он решил покататься по ночному городу, но был задержан нарядом ДПС. Нарушитель просил правоохранителей дать ему возможность вернуться в колонию самому, чтобы избежать наказания за побег, и даже попытался съесть свои права. Полицейские передали задержанного руководству колонии.

Как прокомментировали ситуацию в региональном главке МВД, административные материалы по факту управления транспортом в состоянии опьянения были переданы в мировой суд, который постановил лишить водителя прав. Сейчас проводится дальнейшая проверка по факту угона машины и побега из исправительного учреждения.