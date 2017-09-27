Руководитель управления по Волгоградской области и республике Калмыкия лишился должности

В управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия сменилось руководство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ Роскомнадзора РФ, освобожден от должности Борис Киселев. И.о. руководителя назначен Владимир Михайлов. Ранее он работал заместителем начальника управления Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия. Напомним, в августе этого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал работу ведомства за слабую борьбу с «теневыми» интернет-провайдерами. Речь шла о дельцах, которые на крышах домов устанавливают нелегальное радиоэлектронное оборудование. Такие установки могут привести к сбою в работе законных операторов связи, а также несут угрозу информационной и антитеррористической безопасности.

Напомним, еще в марте текущего года на заседании совета муниципальных образований Андрей Бочаров заявлял о том, что власть региона «не совсем устраивают действия определенных руководителей в Волгоградской области». Также он подчеркнул, что руководство области активно взаимодействует, в том числе, по кадровым вопросам с федеральными органами власти.