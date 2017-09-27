Из магазина в Волгограде изъяли 150 кг подозрительных колбас

Инспекторы Россельхознадзора выявили в одном из магазинов Волгограда факт реализации колбас и свинины с нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, в магазине "Светофор" на реализации были колбасные изделия в ассортименте и мясо свинины общим весом 150 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода, позволяющее идентифицировать подконтрольный товар. Кроме того в холодильной камере находилась охлажденная свинина без ветеринарных сопроводительных документов, на этикетке которой отсутствовала полная информация для потребителя (срок годности, производитель, условия хранения, состав, наличие или отсутствие ГМО). Россельхознадзор напоминает, что такая маркировка или ее несоответствие регламенту вводит в заблуждение потребителей, нарушает их права на достоверную информацию о пищевой продукции, что в свою очередь может привести к причинению вреда здоровью. В отношении директора магазина составлен протокол об административном правонарушении. Вышеуказанная продукция уничтожена.



