Волгоградский НЭТ покупает худрука

В 375 тысяч рублей оценил художественный руководитель Волгоградского нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили услуги своего коллеги из Волгоградского молодежного театра Владимира Бондаренко. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о закупке у единственного поставщика размещено на сайте госзаказов. Худрук молодежного театра, впрочем, будет задействован в постановках НЭТа в качестве артиста. Так, с 1 октября 2017 года до конца года Владимир Бондаренко должен отыграть в 15 спектаклях и принять участие в 45 репетициях. В документах закупки указано, что «цена определяется артистом-исполнителем индивидуально, исходя из творческих замыслов, авторских разработок и сложности исполнения, а оказываемая услуга носит индивидуальный характер и является объектом интеллектуальной собственности смежного права».

Напомним, ранее КСП Волгоградской области в ходе проверки хозяйственно-финансовой деятельности НЭТа выявила многочисленные нарушения и в расходовании средств, и в закупках учреждения. В частности, услуги и товары в Волгоградском НЭТе заказывали путем заключения договоров, а не с помощью процедур госзакупок. В театре пытались доказать законность своих действий, однако, по всей видимости, все-таки перешли на открытую процедуру закупок. Между тем, в настоящее время в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается иск ГБУК «Волгоградский новый экспериментальный театр» к КСП Волгоградской области: руководство учреждения пытается оспорить привлечение заместителя худрука по экономической части театра Ангелины Шершень к дисциплинарной ответственности за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных.



