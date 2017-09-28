В Волжском становится больше благоустроенных дворов









В администрацию Волжского поступило письмо от жителей дома №79 по улице Дружбы. В нём волжане выражают благодарность главе города за благоустройство их внутридворовой территории. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в настоящее время в 23 микрорайоне города продолжается обновление внутриквартальных проездов, подходов к общеобразовательной школе, а также ведётся подготовка к монтажу спортивно-игрового комплекса. Провести работы по благоустройству указанной территории в ходе выездного совещания с руководителями структурных подразделений администрации Волжского поручил глава города Игорь Воронин.









По информации комитета благоустройства и дорожного хозяйства, на сегодняшний день в микрорайоне уже отремонтировали более 2 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов, ещё порядка тысячи квадратных метров запланировано отремонтировать. Кроме того, были обустроены пешеходные дорожки к кадетской школе, а также уложено новое асфальтовое покрытие на детской площадке во дворе дома №79 по улице Дружбы. Начался ремонт фасада дома.









Сама детская площадка будет благоустроена. Как рассказали в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского, здесь появится спортивно-игровой комплекс: карусель, горка, баскетбольный щит, «качалка» на пружине и другие малые игровые формы.

Кроме того, по итогам выездного совещания главы города Игоря Воронина с руководителями структурных подразделений администрации Волжского другие выявленные недочёты в сфере благоустройства были оперативно устранены: на пересечении проспекта Ленина с улицей Александрова была обустроена пешеходная дорожка, собственник павильона «Дарьял» (Александрова, 41) привёл в надлежащий вид фасад, восстановил урны и лавочки. Также была ликвидирована просадка грунта, образовавшаяся возле детского сада №98 «Ивушка».