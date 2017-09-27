Румынских солдат перезахоронят без почестей

О проведении торжественной церемонии властей Волгоградской области просил временный поверенный в делах посольства Румынии Виорел Кожокару. В письме губернатору области (копия есть в распоряжении «Известий») он просил обеспечить присутствие «взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра» на церемонии «перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом» (орфография и пунктуация сохранены. — «Известия»). Информация о подготовке церемонии попала в местные СМИ и вызвала значительный резонанс: люди начали писать обращения, в том числе Дмитрию Рогозину.

Перезахоронение останков румынских военных в Россошке намечено на 29 сентября. По информации «Известий», мероприятие отменять не будут, но проведут скромно — без военного оркестра, почетного караула и т. д.

По словам заместителя научного руководителя Центра по изучению Сталинградской битвы Бориса Усика, румынские солдаты в годы войны заслужили репутацию мародеров.

— Часто их развлечением по пьянке было подбросить младенца на штыки. Людей они угоняли, как скот: приковывали к телегам и вели на свои земли, где те, как рабы, трудились и погибали, — рассказал Борис Усик. — Я считаю, что наши военнослужащие не должны их чествовать, это будет кощунством. С перезахоронением справятся сами румыны, которые специально приезжают для участия в этих мероприятиях.

В аппарате вице-премьера «Известиям» подтвердили выход поручения с рекомендациями не устраивать торжественной церемонии при перезахоронении румынских военных.

Формально оказание воинских почестей погибшим военнослужащим попадает под действие главы 11 Устава гарнизонной и караульной службы (утвержден указом президента РФ № 1495 в 2007 году). Но в этом документе нет указаний, что делать, если речь идет о представителях иностранного государства. В то же время Россия заключила межправительственные соглашения об увековечивании памяти погибших военнослужащих с 18 странами. Эти документы ратифицированы федеральными законами. В середине 2000-х годов такое соглашение было заключено и с Румынией. В ноябре 2006 года оно было ратифицировано законом РФ № 190-ФЗ от 9 ноября 2006 года. В документе подробно описывается, как сохранять памятники погребенным, правила проведения эксгумации и передачи останков. При этом в тексте нет упоминаний об оказании воинских почестей.

Военный историк Алексей Исаев рассказал «Известиям», что румынская армия под Сталинградом представляла собой массу плохо обученных крестьян, которых пригнали на войну из-под палки.

"Под Сталинградом воевали почти 200 тыс. румынских солдат в составе двух армий, — пояснил эксперт. — Их отличала повальная танковая боязнь из-за отсутствия адекватного вооружения и тактики. Для них даже несколько советских танков становились страшным кошмаром. Когда началась операция «Уран», румын легко опрокинули и окружили. Дошло до того, что советские кавалеристы в конном строю рубили бегущих по снежной целине румын — редчайший случай для ВОВ. В одном из боев советские механизированные части взяли в плен около 7 тыс. румын, потеряв со своей стороны всего несколько десятков бойцов".

По словам Алексея Исаева, румынская армия страдала от острой нехватки кадровых офицеров.

"По отдельности румыны могли храбро сражаться, даже бросались на танки с топором, но как организованная военная сила котировались очень низко, — отметил историк. — Что касается мародерства и других военных преступлений, то в этом плане румыны никак особо не выделялись среди союзников вермахта. Те же венгры по жестокости и зверствам намного их превзошли".

Официально Румыния вышла из войны в августе 1944 года — в то время части Красной армии находились на территории страны. Инициатором заключения перемирия был король Румынии Михай I, впоследствии награжденный советским орденом «Победа». Здравствующий поныне 95-летний бывший румынский монарх сегодня является единственным живым кавалером этого ордена.