Депутаты Волгоградской облдумы в Крыму представят свои и обсудят чужие инициативы

Десять депутатов Волгоградской облдумы привезли на XXVII конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, которая открывается сегодня в Ялте, девять законодательных инициатив. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента, в составе делегации: председатель облдумы Николай Семисотов, депутаты Наталья Семенова, Владимир Ефимов, Александр Осипов и другие. Волгоградские парламентарии намерены предложить обсудить вопрос создания государственного алиментного фонда, изменения в налоговый кодекс, в порядок управления многоквартирными домами, ускорить принятие закона о защите животных и т.д. Не с пустыми руками на конференцию приедут и депутаты из других регионов. В процессе обсуждения законодательных инициатив особое внимание будет уделено тем законопроектам, которые могут быть учтены в разрабатываемых федеральными органами государственной власти нормативных правовых актах. Тем более, что такой опыт работы конференции уже есть.

В частности, ранее Минстрой России поддержал предложение ЮРПА освободить региональных операторов от уплаты госпошлины при взыскании с собственников жилья задолженности по взносам на капитальный ремонт. Внесение соответствующих изменений в налоговый кодекс РФ позволит увеличить собираемость взносов и обеспечит значительную экономию бюджетных средств.

Положительный отклик также получила поддержанная Ассоциацией инициатива Волгоградской областной думы – ускорить принятие нормативного правового акта, определяющего порядок внесения изменений в проектную документацию объектов капитального строительства. Это даст возможность органам госстройнадзора в полной мере реализовать свои полномочия при осуществлении проверок, усилить их безопасность и исключить коррупцию. В настоящее время Минстроем подготовлен проект приказа «О порядке подготовки заключения о признании проектной документации модифицированной проектной документацией», который дорабатывается в соответствии с решениями, принятыми на совещании в правительстве РФ.

По сообщению региональных СМИ, на сегодняшней конференции в Ялте парламентарии Юга России обсудят внедрение патентной системы налогообложения для физических лиц, сдающих жилье в наем, разработку механизмов снижения стоимости внутреннего авиасообщения по туристическим направлениям, классификацию объектов туристской индустрии, продажу алкогольной продукции в санаторных учреждениях и многое другое.

В целом в рамках мероприятий ЮРПА планируется рассмотреть 7 федеральных законодательных инициатив и 29 обращений региональных парламентов.

Справка. Южно-Российская Парламентская Ассоциация появилась по инициативе Законодательного собрания Ростовской области в 2001 году как консультативный совещательный орган, призванный не только развивать и укреплять межпарламентское сотрудничество регионов юга России, но и формировать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Высшим органом Ассоциации является конференция. Первая конференция ЮРПА прошла в Ростовской области в июне 2001 года.

На сегодняшний день в состав Парламентской Ассоциации входят восемь постоянных членов (Государственный совет – Хасэ республики Адыгея, дума Астраханской области, Волгоградская областная дума, Народный хурал (парламент) республики Калмыкия, законодательное собрание Краснодарского края, законодательное собрание Ростовской области, Государственный совет республики Крым и Законодательное собрание города Севастополя) и четыре ассоциированных членов (Народное собрание республики Ингушетия, Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской республики, парламент республики Северная Осетия-Алания, Народное собрание – парламент республики Абхазия).







