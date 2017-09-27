На 2 года отправился в тюрьму за преднамеренное банкротство своей компании бывший руководитель ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» Александр Филиппов. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в Волгоградском областном суде.

Ранее Дзержинский районный суд назначил Филиппову условное наказание, но прокуратура посчитала приговор необоснованно мягким и обжаловала его. Экс-руководителя компании банкрота после оглашения решения суда взяли под стражу. Известно, что Филиппов вместе с сообщником создавал аффилированные организации, которыми руководили их родственники и близкие знакомые. Осужденный, бывший тогда учредителем и руководителем судового агентства, заключал с “родственными фирмами” сделки на явно невыгодных для агентства условиях. В итоге ВДСА задолжало кредиторам свыше 1 млрд 200 млн рублей.



