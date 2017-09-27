









Смотрите сегодня в программе: в Волгограде объявили месячник по благоустройству памятников Великой Отечественной войны. Потрудиться предложено, в том числе, чиновникам и депутатам. Почем докторская? Профессора Волгоградского технического университета судят за гигантскую взятку. Депутатский корпус Волгоградской гордумы урезали на четверть. Не все политические фракции довольны. Очередная задержка: «Концессии теплоснабжения» не смогли пустить горячую воду в обещанный срок жителям Дзержинского района Волгограда.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.