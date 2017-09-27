Волгоградская область завершает подготовку к зиме

В Волгоградской области 427 из 447 котельных готовы к работе в осенне-зимний отопительный период. Из 13 927 многоквартирных домов профилактические мероприятия проведены в 13 379 зданиях. Общая готовность к холодам системы ЖКХ региона превышает 95%. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в высокой степени готовности к зиме тепловые, водопроводные, электрические сети, водозаборные сооружения, трансформаторные подстанции.

В завершающей стадии - подготовка учреждений социальной защиты населения: 121 государственное учреждение системы социальной защиты населения, в том числе 33 организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних детей. Завершение всех намеченных работ планируется к 1 октября.



