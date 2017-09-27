|Политика
|27.09.2017 20:52
Исчезнувший экс-депутат Госдумы Михеев напоминает о себе виртуальной активностью
Беглый экс-депутат Госдумы, справоросс Олег Михеев, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве и находится в федеральном розыске, вновь объявился на своем официальном сайте с комментариями о работе «своих коллег» по партии в Госдуме. Правда, неизвестно, считают ли сами справороссы Михеева «своим» коллегой. Тем не менее накануне он пространно рассуждал о внесении в парламент законопроекта, направленного на снижение налоговой нагрузки на самозанятых граждан, которых «надо поддерживать». А сегодня, в день воспитателя и всех дошкольных работников, бывший слуга народа заявил о поддержке дошкольных работников.
«…Те инициативы, которые мы вместе продвигали, по-прежнему актуальны, и мы готовы приложить все усилия, чтобы довести их до принятия соответствующего закона», - цитирует его слова портал. Правда, какие инициативы он продвигал и как он будет «прилагать усилия», - не уточнил.
Судя по всему, пропавший бывший парламентарий или ностальгирует по работе в Госдуме, или таким образом вновь решил напомнить о своей «активности». Хотя этот «активный» депутат, находясь в высшем законодательном органе власти, запомнился некоторыми законопроектами, многие из которых вызывали недоумение. Во всяком случае, Владимир Жириновский, комментируя его стахановские показатели - более 450 законопроектов с начала созыва – сказал: «.. Он или вообще не живет, не спит, не ест, а только сидит и законы строчит, или это за него коллектив целого юридического НИИ должен писать, человек 100».
Напомним, по версии следствия, экс-депутат обвиняется в попытке хищения путем мошенничества 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка», который в 2008 году приобрел принадлежавший Михееву «Волгопромбанк». Второй эпизод касается незаконного, по мнению следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.
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|Аналитика
|27.09.2017 20:13
«Высота 102 ТВ»: Профессор волгоградского университета в суде расскажет, как менял докторскую на доллары
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде объявили месячник по благоустройству памятников Великой Отечественной войны. Потрудиться предложено, в том числе, чиновникам и депутатам. Почем докторская? Профессора Волгоградского технического университета судят за гигантскую взятку. Депутатский корпус Волгоградской гордумы урезали на четверть. Не все политические фракции довольны. Очередная задержка: «Концессии теплоснабжения» не смогли пустить горячую воду в обещанный срок жителям Дзержинского района Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Расследования
|27.09.2017 17:54
На 2 года отправился в тюрьму за преднамеренное банкротство своей компании бывший руководитель ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» Александр Филиппов. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в Волгоградском областном суде. Ранее Дзержинский районный суд назначил Филиппову условное наказание, но прокуратура посчитала приговор необоснованно мягким и обжаловала его. Экс-руководителя компании банкрота после оглашения решения суда взяли под стражу. Известно, что Филиппов вместе с сообщником создавал аффилированные организации, которыми руководили их родственники и близкие знакомые. Осужденный, бывший тогда учредителем и руководителем судового агентства, заключал с “родственными фирмами” сделки на явно невыгодных для агентства условиях. В итоге ВДСА задолжало кредиторам свыше 1 млрд...
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|Политика
|27.09.2017 17:23
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева потеряла статус заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в нижней палате парламента страны, Гусева и вовсе покинула данное структурное подразделение и стала членом комитета по бюджету и налогам. По сведениям информагентства от источника в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой руки» — госпожи Гусевой. Престижный, особенно для депутата-новичка, пост в Госдуме Ирина Гусева получила год назад. Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, тогда комментируя кадровые назначения в Госдуме, отмечал, что...
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|Экономика
|27.09.2017 16:04
В августе 2017 года средний размер месячной пенсии в Волгоградской области составил 12163,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 33,6 рубля (на 0,3%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Увеличение произошло за счет корректировки с 1 августа размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Наибольшая величина средней назначенной пенсии в августе 2017 года зафиксирована в Волгограде – 13011 рублей, в Волжском – 12809,8 рубля, в Котовском районе – 12281,4 рубля. Наименьшая величина сложилась в Палласовском районе – 10208,9 рубля.
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|Экономика
|27.09.2017 15:49
Более 75 миллионов рублей будет взыскано из бюджета Волгограда в пользу компании «Волгоградское ДСУ», которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании данной суммы по иску компании. Контракт на ремонт 23 улиц в Краснооктябрьском, Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда был заключен летом 2014 года. Цена контракта составила почти 350 миллионов рублей, а особенность его состояла в том, что дороги компания согласилась делать в долг – по мере поступления средств из бюджета города. Тогда этот «эксперимент» активно продвигала бывший глава...
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|Общество
|27.09.2017 15:16
Прокуратура Краснооктябрьского района провела проверку исполнения ООО "Строительная компания Волгограда" требований трудового законодательства по обращению работника организации. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Ольга Токарева, установлено, в 2016 году в течение нескольких месяцев трудовые отношения с указанным работником не оформлялись, зарплата ему выплачивалась нерегулярно, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 80 тыс рублей. В суд было предъявлено исковое заявление об установлении факта наличия трудовых отношений между компанией и работником, а также о взыскании долга по зарплате. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Строительная компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа.
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|Общество
|27.09.2017 14:47
Депутаты гордумы Волгограда сегодня проголосовали за изменение территориальной зоны одного из земельных участков на набережной им. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе представительного органа, данное решение позволит уже в ближайшем будущем приступить к реализации на территории набережной масштабного проекта "Дворец торжеств". Уточняется, что в первую очередь изменения затронут здание бывшего "Волгоградводоканала". Знаменитый старинный особняк на набережной ждет полная реконструкция с сохранением исторического облика. После этого в нем планируется открыть Дворец бракосочетаний, а на территории – обустроить благоустроенный сквер и террасы с фонтанами. В настоящее время в помещениях бывшего "Водоканала"...
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|Общество
|27.09.2017 13:58
Факт приготовления паровых коктейлей в антикафе, где не оказывались услуги общественного питания, зафиксирован сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе проверки заведения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для проверки послужили жалобы граждан на «ароматы», которые доносились из заведения, расположенного по ул. Ткачева, 3. Как выяснилось, помещение, расположенное в жилом здании, не было оборудовано приточной вентиляцией, а шахта вытяжной вентиляции не имела выступа над коньком крыши. Кроме того, индивидуальный предприниматель Д.Подлесных не имел проектной документации на приточно-вытяжную вентиляцию. Решением Центрального суда Волгограда деятельность антикафе приостановлена на 60 суток.
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|Общество
|27.09.2017 12:55
Волгоградские судебные приставы помогли коллегам из Ярославской области исполнить решение суда и взыскать более 92 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, в Красноармейский районный отдел поступило поручение от судебных приставов Ярославской области о наложении ареста на судно "Волгонефть-39", которое стоит на рейде р. Волги в Красноармейском районе Волгограда. Поручение было исполнено. Реакции от собственника корабля не пришлось долго ждать, на следующий день судебному приставу поступили платежные документы на оплату задолженности в полном объеме.
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|Общество
|27.09.2017 12:03
На 125 тысяч рублей оштрафована судом «Муниципальная управляющая компания г.Волгограда» за небрежное содержание внутридомового газового оборудования. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Долгое время компания не занималась приведением в порядок оборудования, не устраняла нарушения, выявленные сотрудниками «Волгоградгоргаза». В итоге с проверкой к коммунальщикам пришла прокуратура, в которую обратились жители дома, обеспокоенные собственной безопасностью. К чему приводит пренебрежение правилам использования газового оборудования и коммуникаций, уже показал взрыв жилого дома на проспекте Университетский. Сейчас решается, какую ответственность лично понесет руководитель УК.
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|Общество
|27.09.2017 11:31
Порыв участка рядом с отремонтированной трассой в Дзержинском районе Волгограда помешал запустить горячую воду в установленный срок – 27 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», основные строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрасс были завершены в выходные. После чего 25 сентября был организован пуск теплоносителя с целью возобновления подачи горячего водоснабжения в дома потребителей. Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова. В процессе обследования поврежденного участка было определено, что устранить дефект локально (с помощью латочного ремонта) не представляется возможным, так как...
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|Расследования
|27.09.2017 11:23
Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца катера, осуществлявшего перевозку людей на остров Сарпинский. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, 41-летний житель Волгограда обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, в нарушение требований федерального закона, в июле текущего года на маломерном судне "Silver Fox 485" он осуществил на возмездной основе перевозку пассажиров с превышением норм пассажировместимости. Перевозка осуществлялась от острова Сарпинский на берег реки Волга в районе пристани "Руднева", расположенной в Кировском районе Волгограда. Согласно заключению эксперта данные условия...
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|Астрахань
|27.09.2017 11:22
Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое совершил Патриарх всея Руси Кирилл в храме Казанской иконы Божией Матери в канун православного праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В богослужении принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24». Святейший Владыка совершил таинство миропомазания – каждый верующий, присутствовавший в храме, смог получить благословение Патриарха. По завершении богослужения он обратился к прихожанам, отметив, что воздвижение посередине храма древа крестного – это символическое отображение победы Господа над силами зла на Голгофе. Святейший Владыка сказал, что рад совершить чин воздвижения в...
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|Экономика
|27.09.2017 10:53
Свыше 11 миллионов рублей по решению суда должен выплатить ОАО "Курганский машиностроительный завод" за аренду федерального производственного корпуса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с завода задолженности и пени по договору аренды имущества в пользу ТУ Росимущества в Волгоградской области оставлено в силе. Согласно материалам дела, спорное здание является федеральной собственностью. В 2014 предприятие арендовало у территориального управления Росимущества в Волгоградской области отдельно стоящий производственный цех, в котором находилось 107 единиц оборудования, по адресу: Волгоград, ул. Арсеньева, 2, сроком на 5 лет. Задолженность...
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|Политика
|27.09.2017 10:19
Только что Волгоградская городская дума проголосовала за уменьшение количества думцев со следующего созыва с 48 до 36 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сокращение численности депутатов, как считают нардепы, позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа. Для прохождения этого документа требовалось 32 голоса - ровно столько депутатов, присутствующих в зале, поддержали проект решения. Только двое нардепов проголосовали против. Представитель фракции КПРФ Андрей Поплавский озвучил «хитрую» позицию коммунистов. По его словам, фракция - против сокращения количества депутатов, но при этом поддерживает политику сокращения бюджетных расходов....
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27 сентября 20:52
Исчезнувший экс-депутат Госдумы Михеев напоминает о себе виртуальной активностью 5
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