



Беглый экс-депутат Госдумы, справоросс Олег Михеев, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве и находится в федеральном розыске, вновь объявился на своем официальном сайте с комментариями о работе «своих коллег» по партии в Госдуме. Правда, неизвестно, считают ли сами справороссы Михеева «своим» коллегой. Тем не менее накануне он пространно рассуждал о внесении в парламент законопроекта, направленного на снижение налоговой нагрузки на самозанятых граждан, которых «надо поддерживать». А сегодня, в день воспитателя и всех дошкольных работников, бывший слуга народа заявил о поддержке дошкольных работников.

«…Те инициативы, которые мы вместе продвигали, по-прежнему актуальны, и мы готовы приложить все усилия, чтобы довести их до принятия соответствующего закона», - цитирует его слова портал. Правда, какие инициативы он продвигал и как он будет «прилагать усилия», - не уточнил.

Судя по всему, пропавший бывший парламентарий или ностальгирует по работе в Госдуме, или таким образом вновь решил напомнить о своей «активности». Хотя этот «активный» депутат, находясь в высшем законодательном органе власти, запомнился некоторыми законопроектами, многие из которых вызывали недоумение. Во всяком случае, Владимир Жириновский, комментируя его стахановские показатели - более 450 законопроектов с начала созыва – сказал: «.. Он или вообще не живет, не спит, не ест, а только сидит и законы строчит, или это за него коллектив целого юридического НИИ должен писать, человек 100».

Напомним, по версии следствия, экс-депутат обвиняется в попытке хищения путем мошенничества 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка», который в 2008 году приобрел принадлежавший Михееву «Волгопромбанк». Второй эпизод касается незаконного, по мнению следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.



