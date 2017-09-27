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Общество
 27.09.2017 15:16

В Волгограде прокуратура заступилась за рабочего-монтажника

Прокуратура Краснооктябрьского района провела проверку исполнения ООО "Строительная компания Волгограда" требований трудового законодательства по обращению работника организации. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Ольга Токарева, установлено, в 2016 году в течение нескольких месяцев трудовые отношения с указанным работником не оформлялись, зарплата ему выплачивалась нерегулярно, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 80 тыс рублей. В суд было предъявлено исковое заявление об установлении факта наличия трудовых отношений между компанией и работником, а также о взыскании долга по зарплате. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Строительная компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

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Экономика 27.09.2017 15:49

Более 75 миллионов рублей будет взыскано из бюджета Волгограда в пользу компании «Волгоградское ДСУ», которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании данной суммы по иску компании. Контракт на ремонт 23 улиц в Краснооктябрьском, Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда был заключен летом 2014 года. Цена контракта составила почти 350 миллионов рублей, а особенность его состояла в том, что дороги компания согласилась делать в долг – по мере поступления средств из бюджета города. Тогда этот «эксперимент» активно продвигала бывший глава...
Прочитана: 4029 раз
Общество 27.09.2017 14:47

Бывшее здание водоканала на набережной Волгограда превратят в Дворец бракосочетаний Депутаты гордумы Волгограда сегодня проголосовали за изменение территориальной зоны одного из земельных участков на набережной им. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе представительного органа, данное решение позволит уже в ближайшем будущем приступить к реализации на территории набережной масштабного проекта "Дворец торжеств". Уточняется, что в первую очередь изменения затронут здание бывшего "Волгоградводоканала". Знаменитый старинный особняк на набережной ждет полная реконструкция с сохранением исторического облика. После этого в нем планируется открыть Дворец бракосочетаний, а на территории – обустроить благоустроенный сквер и террасы с фонтанами. В настоящее время в помещениях бывшего "Водоканала"...
Прочитана: 1983 раз
Экономика 27.09.2017 14:04

В августе 2017 года  средний размер месячной пенсии в Волгоградской области составил 12163,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 33,6 рубля (на 0,3%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Увеличение произошло за счет корректировки с 1 августа размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности.  Наибольшая величина средней назначенной пенсии в августе 2017 года  зафиксирована в Волгограде – 13011 рублей, в Волжском – 12809,8 рубля, в Котовском районе – 12281,4 рубля.  Наименьшая величина сложилась  в Палласовском районе – 10208,9 рубля.
Прочитана: 1100 раз
Общество 27.09.2017 13:58

Факт приготовления паровых коктейлей в антикафе, где не оказывались услуги общественного питания, зафиксирован сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе проверки заведения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для проверки послужили жалобы граждан на «ароматы», которые доносились из заведения, расположенного по ул. Ткачева, 3. Как выяснилось, помещение, расположенное в жилом здании, не было оборудовано приточной вентиляцией, а шахта вытяжной вентиляции не имела выступа над коньком крыши. Кроме того, индивидуальный  предприниматель Д.Подлесных  не имел  проектной документации на приточно-вытяжную вентиляцию. Решением Центрального суда Волгограда деятельность антикафе приостановлена на 60 суток. 
Прочитана: 1699 раз
Общество 27.09.2017 12:55

В Волгограде за долги арестовали нефтеналивной танкер Волгоградские судебные приставы помогли коллегам из Ярославской области исполнить решение суда и взыскать более 92 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, в Красноармейский районный отдел поступило поручение от судебных приставов Ярославской области о наложении ареста на судно "Волгонефть-39", которое стоит на рейде р. Волги в Красноармейском районе Волгограда. Поручение было исполнено. Реакции от собственника корабля не пришлось долго ждать, на следующий день судебному приставу поступили платежные документы на оплату задолженности в полном объеме.
Прочитана: 3784 раз
Общество 27.09.2017 12:03

На 125 тысяч рублей оштрафована судом  «Муниципальная управляющая компания г.Волгограда» за небрежное содержание внутридомового газового оборудования. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Долгое время компания не занималась приведением в порядок оборудования, не устраняла нарушения, выявленные сотрудниками «Волгоградгоргаза». В итоге с проверкой к коммунальщикам пришла прокуратура, в которую обратились жители дома, обеспокоенные собственной безопасностью. К чему приводит пренебрежение правилам использования газового оборудования и коммуникаций, уже показал взрыв жилого дома на проспекте Университетский. Сейчас решается, какую ответственность лично понесет руководитель УК. 
Прочитана: 716 раз
Общество 27.09.2017 11:31

В Дзержинском районе Волгограда перенесен срок подачи горячей воды из-за аварии Порыв участка рядом с отремонтированной трассой в Дзержинском районе Волгограда помешал запустить горячую воду в установленный срок – 27 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», основные строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрасс были завершены в выходные. После чего 25 сентября был организован пуск теплоносителя с целью возобновления подачи горячего водоснабжения в дома потребителей. Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова. В процессе обследования поврежденного участка было определено, что устранить дефект локально (с помощью латочного ремонта) не представляется возможным, так как...
Прочитана: 2463 раз
Расследования 27.09.2017 11:23

Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца катера, осуществлявшего перевозку людей на остров Сарпинский. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, 41-летний житель Волгограда обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, в нарушение требований федерального закона, в июле текущего года на маломерном судне "Silver Fox 485" он осуществил на возмездной основе перевозку пассажиров с превышением норм пассажировместимости. Перевозка осуществлялась от острова Сарпинский на берег реки Волга в районе пристани "Руднева", расположенной в Кировском районе Волгограда. Согласно заключению эксперта данные условия...
Прочитана: 4690 раз
Астрахань 27.09.2017 11:22

Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое возглавил Патриарх Кирилл Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое совершил Патриарх всея Руси Кирилл в храме Казанской иконы Божией Матери в канун православного праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В богослужении принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24». Святейший Владыка совершил таинство миропомазания – каждый верующий, присутствовавший в храме, смог получить благословение Патриарха. По завершении богослужения он обратился к прихожанам, отметив, что воздвижение посередине храма древа крестного – это символическое отображение победы Господа над силами зла на Голгофе. Святейший Владыка сказал, что рад совершить чин воздвижения в...
Прочитана: 506 раз
Экономика 27.09.2017 10:53 (Обновлено: 27.09.2017 15:17)

Свыше 11 миллионов рублей по решению суда должен выплатить ОАО "Курганский машиностроительный завод" за аренду федерального производственного корпуса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с завода задолженности и пени по договору аренды имущества в пользу ТУ Росимущества в Волгоградской области оставлено в силе.  Согласно материалам дела, спорное здание является федеральной собственностью. В 2014 предприятие арендовало у территориального управления Росимущества в Волгоградской области отдельно стоящий производственный цех, в котором находилось 107 единиц оборудования, по адресу: Волгоград, ул. Арсеньева, 2, сроком на 5 лет. Задолженность...
Прочитана: 2459 раз
Политика 27.09.2017 10:19

Депутаты проголосовали за новую "мобильную" версию Волгоградской гордумы Только что Волгоградская городская дума проголосовала за уменьшение количества думцев со следующего созыва с 48 до 36 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сокращение численности депутатов, как  считают нардепы, позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа. Для прохождения этого документа требовалось 32 голоса - ровно столько депутатов, присутствующих в зале, поддержали проект решения. Только двое нардепов проголосовали против. Представитель фракции КПРФ Андрей Поплавский озвучил «хитрую» позицию коммунистов. По его словам, фракция - против сокращения количества депутатов, но при этом поддерживает политику сокращения бюджетных расходов. Депутат от...
Прочитана: 5334 раз
Общество 27.09.2017 10:06

Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями Волгограда на праздновании 75-летия Сталинградской битвы городские чиновники и депутаты срочно отправляются на субботники. Как сообщает ИА «Высота 102», за октябрь сотрудники муниципальных учреждений, муниципальные служащие и «слуги народа» должны привести памятники Великой Отечественной войны в «божеский вид». Такое решение было овзучено на прошедшем в городской думе совещании с участием представителей мэрии и депутатского корпуса под председательством руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Волоцкова. Почему о приведении в порядок монументов представители власти вспомнили только в конце сентября — непонятно. Об этом на встрече не говорили.  Администрации районов в ближайшие дни должны подготовить...
Прочитана: 1872 раз
Происшествия 27.09.2017 09:22

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у наркоторговцев из Центрального района Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. За сбыт дурманящего вещества правоохранители задержали безработную 26-летнюю волгоградку и ее 29-летнего сожителя. Молодая пара расфасовывала синтетический наркотик, содержащий мефедрон, и продавала его через сеть тайников-закладок.  Преступников задержали одновременно, когда они делали закладки в разных районах. Женщина прятала смертоносный товар на улице Советской в центре города, а мужчина делал закладку на улице Бажова в Краснооктябрьском районе. При себе у них были сигаретные пачки, в которых находились 60 свертков с наркотиком.  Еще столько же было обнаружено при обыске в их съемной квартире....
Прочитана: 2056 раз
Культура 27.09.2017 08:59

Волгоградский краеведческий музей дождался ремонта Более 40 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на реставрацию двух зданий краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о здании «Земской управы», расположенного по адресу Волгоград, проспект Ленина, 5а и здания «Волжско-Камский банк» по адресу пр. Ленина, 7. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения. Поэтому грандиозному ремонту должны предшествовать инженерные изыскания – каким образом предстоящие работы могут повлиять на сохранность объектов культурного наследия. Всего же реконструкция будет включать в себя несколько этапов: так, внутри здания будут заменены полы, также обустроена гидроизоляция подвалов. Планируется отреставрировать балконы, фасад, отремонтировать...
Прочитана: 2000 раз
Газетный киоск 27.09.2017 08:53

В Волгоградской области задержан куратор "группы смерти" МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали куратора "группы смерти" по подозрению в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств", - сказала Волк. 
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