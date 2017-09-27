В Волгограде прокуратура заступилась за рабочего-монтажника

Более 75 миллионов рублей будет взыскано из бюджета Волгограда в пользу компании «Волгоградское ДСУ», которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании данной суммы по иску компании. Контракт на ремонт 23 улиц в Краснооктябрьском, Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда был заключен летом 2014 года. Цена контракта составила почти 350 миллионов рублей, а особенность его состояла в том, что дороги компания согласилась делать в долг – по мере поступления средств из бюджета города. Тогда этот «эксперимент» активно продвигала бывший глава...

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