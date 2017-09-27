Депутаты гордумы Волгограда сегодня проголосовали за изменение территориальной зоны одного из земельных участков на набережной им. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе представительного органа, данное решение позволит уже в ближайшем будущем приступить к реализации на территории набережной масштабного проекта "Дворец торжеств". Уточняется, что в первую очередь изменения затронут здание бывшего "Волгоградводоканала". Знаменитый старинный особняк на набережной ждет полная реконструкция с сохранением исторического облика. После этого в нем планируется открыть Дворец бракосочетаний, а на территории – обустроить благоустроенный сквер и террасы с фонтанами. В настоящее время в помещениях бывшего "Водоканала" размещаются несколько структурных подразделений администрации города. Их из исторического здания предполагается выселить.

Сегодня нардепы также одобрили изменение территориальной зоны земельного участка по проспекту Ленина, 38. Расположенное здесь здание ранее принадлежало Волгоградскому техническому колледжу, а земельный участок являлся зоной застройки специализированными объектами научного и учебного назначения. Внесенное сегодня изменение позволяет в дальнейшем использовать указанный земельный участок и объект недвижимости в иных целях, не связанных с организацией учебного процесса. В связи с этим зона изменилась на зону застройки объектами общественно-делового назначения.

Еще один документ касается земельного участка площадью 19 234 кв. м по улице им. Пархоменко, 1 в Центральном районе Волгограда. Речь идет о территории бывшего ликероводочного завода. Зона объектов производственно-делового назначения изменяются на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда.

Изменение зоны затронет и территорию, включающую несколько земельных участков по улице Автотранспортной в Ворошиловском районе. Зона производственных и коммунально-складских объектов IV и V класса вредности, зона планируемой жилой застройки изменяется на зону смешанной застройки жилыми домами.



