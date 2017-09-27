В Волгоградской области растут пенсии

В августе 2017 года средний размер месячной пенсии в Волгоградской области составил 12163,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 33,6 рубля (на 0,3%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Увеличение произошло за счет корректировки с 1 августа размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности.

Наибольшая величина средней назначенной пенсии в августе 2017 года зафиксирована в Волгограде – 13011 рублей, в Волжском – 12809,8 рубля, в Котовском районе – 12281,4 рубля. Наименьшая величина сложилась в Палласовском районе – 10208,9 рубля.



