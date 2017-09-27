Более 75 миллионов рублей будет взыскано из бюджета Волгограда в пользу компании «Волгоградское ДСУ», которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании данной суммы по иску компании. Контракт на ремонт 23 улиц в Краснооктябрьском, Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда был заключен летом 2014 года. Цена контракта составила почти 350 миллионов рублей, а особенность его состояла в том, что дороги компания согласилась делать в долг – по мере поступления средств из бюджета города. Тогда этот «эксперимент» активно продвигала бывший глава Волгограда Ирина Гусева, ныне депутат Госдумы от Волгоградской области от "ЕР". Однако с компанией расплатились не до конца. Сумма долга составила около 74,2 миллиона рублей, к тому же в фирме посчитали и неустойку – еще 1,2 миллиона рублей.

Теперь эти деньги будут взысканы из бюджета города.



