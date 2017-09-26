Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у наркоторговцев из Центрального района Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. За сбыт дурманящего вещества правоохранители задержали безработную 26-летнюю волгоградку и ее 29-летнего сожителя. Молодая пара расфасовывала синтетический наркотик, содержащий мефедрон, и продавала его через сеть тайников-закладок. Преступников задержали одновременно, когда они делали закладки в разных районах. Женщина прятала смертоносный товар на улице Советской в центре города, а мужчина делал закладку на улице Бажова в Краснооктябрьском районе. При себе у них были сигаретные пачки, в которых находились 60 свертков с наркотиком. Еще столько же было обнаружено при обыске в их съемной квартире....

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