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Общество
 27.09.2017 12:03

В Волгограде УК наказали за "взрывоопасную" ситуацию в многоквартирном доме

На 125 тысяч рублей оштрафована судом  «Муниципальная управляющая компания г.Волгограда» за небрежное содержание внутридомового газового оборудования. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Долгое время компания не занималась приведением в порядок оборудования, не устраняла нарушения, выявленные сотрудниками «Волгоградгоргаза». В итоге с проверкой к коммунальщикам пришла прокуратура, в которую обратились жители дома, обеспокоенные собственной безопасностью. К чему приводит пренебрежение правилам использования газового оборудования и коммуникаций, уже показал взрыв жилого дома на проспекте Университетский. Сейчас решается, какую ответственность лично понесет руководитель УК. 

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Экономика 27.09.2017 14:04

В августе 2017 года  средний размер месячной пенсии в Волгоградской области составил 12163,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 33,6 рубля (на 0,3%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Увеличение произошло за счет корректировки с 1 августа размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности.  Наибольшая величина средней назначенной пенсии в августе 2017 года  зафиксирована в Волгограде – 13011 рублей, в Волжском – 12809,8 рубля, в Котовском районе – 12281,4 рубля.  Наименьшая величина сложилась  в Палласовском районе – 10208,9 рубля.
Прочитана: 63 раз
Общество 27.09.2017 13:58

Факт приготовления паровых коктейлей в антикафе, где не оказывались услуги общественного питания, зафиксирован сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе проверки заведения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для проверки послужили жалобы граждан на «ароматы», которые доносились из заведения, расположенного по ул. Ткачева, 3. Как выяснилось, помещение, расположенное в жилом здании, не было оборудовано приточной вентиляцией, а шахта вытяжной вентиляции не имела выступа над коньком крыши. Кроме того, индивидуальный  предприниматель Д.Подлесных  не имел  проектной документации на приточно-вытяжную вентиляцию. Решением Центрального суда Волгограда деятельность антикафе приостановлена на 60 суток. 
Прочитана: 162 раз
Общество 27.09.2017 12:55

В Волгограде за долги арестовали нефтеналивной танкер Волгоградские судебные приставы помогли коллегам из Ярославской области исполнить решение суда и взыскать более 92 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, в Красноармейский районный отдел поступило поручение от судебных приставов Ярославской области о наложении ареста на судно "Волгонефть-39", которое стоит на рейде р. Волги в Красноармейском районе Волгограда. Поручение было исполнено. Реакции от собственника корабля не пришлось долго ждать, на следующий день судебному приставу поступили платежные документы на оплату задолженности в полном объеме.
Прочитана: 669 раз
Общество 27.09.2017 11:31

В Дзержинском районе Волгограда перенесен срок подачи горячей воды из-за аварии Порыв участка рядом с отремонтированной трассой в Дзержинском районе Волгограда помешал запустить горячую воду в установленный срок – 27 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», основные строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрасс были завершены в выходные. После чего 25 сентября был организован пуск теплоносителя с целью возобновления подачи горячего водоснабжения в дома потребителей. Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова. В процессе обследования поврежденного участка было определено, что устранить дефект локально (с помощью латочного ремонта) не представляется возможным, так как...
Прочитана: 2003 раз
Расследования 27.09.2017 11:23

Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца катера, осуществлявшего перевозку людей на остров Сарпинский. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, 41-летний житель Волгограда обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, в нарушение требований федерального закона, в июле текущего года на маломерном судне "Silver Fox 485" он осуществил на возмездной основе перевозку пассажиров с превышением норм пассажировместимости. Перевозка осуществлялась от острова Сарпинский на берег реки Волга в районе пристани "Руднева", расположенной в Кировском районе Волгограда. Согласно заключению эксперта данные условия...
Прочитана: 4131 раз
Астрахань 27.09.2017 11:22

Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое возглавил Патриарх Кирилл Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое совершил Патриарх всея Руси Кирилл в храме Казанской иконы Божией Матери в канун православного праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В богослужении принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24». Святейший Владыка совершил таинство миропомазания – каждый верующий, присутствовавший в храме, смог получить благословение Патриарха. По завершении богослужения он обратился к прихожанам, отметив, что воздвижение посередине храма древа крестного – это символическое отображение победы Господа над силами зла на Голгофе. Святейший Владыка сказал, что рад совершить чин воздвижения в...
Прочитана: 326 раз
Экономика 27.09.2017 10:53

Свыше 11 миллионов рублей по решению суда должен выплатить ОАО "Курганский машиностроительный завод" за аренду федерального производственного корпуса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с завода задолженности и пени по договору аренды имущества в пользу ТУ Росимущества в Волгоградской области оставлено в силе.  Согласно материалам дела, спорное здание является федеральной собственностью. В 2014 предприятие арендовало у территориального управления Росимущества в Волгоградской области отдельно стоящий производственный цех, в котором находилось 107 единиц оборудования, по адресу: Волгоград, ул. Арсеньева, 2, сроком на 5 лет. Задолженность...
Прочитана: 1798 раз
Политика 27.09.2017 10:19

Депутаты проголосовали за новую "мобильную" версию Волгоградской гордумы Только что Волгоградская городская дума проголосовала за уменьшение количества думцев со следующего созыва с 48 до 36 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сокращение численности депутатов, как  считают нардепы, позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа. Для прохождения этого документа требовалось 32 голоса - ровно столько депутатов, присутствующих в зале, поддержали проект решения. Только двое нардепов проголосовали против. Представитель фракции КПРФ Андрей Поплавский озвучил «хитрую» позицию коммунистов. По его словам, фракция - против сокращения количества депутатов, но при этом поддерживает политику сокращения бюджетных расходов. Депутат от...
Прочитана: 4840 раз
Общество 27.09.2017 10:06

Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями Волгограда на праздновании 75-летия Сталинградской битвы городские чиновники и депутаты срочно отправляются на субботники. Как сообщает ИА «Высота 102», за октябрь сотрудники муниципальных учреждений, муниципальные служащие и «слуги народа» должны привести памятники Великой Отечественной войны в «божеский вид». Такое решение было овзучено на прошедшем в городской думе совещании с участием представителей мэрии и депутатского корпуса под председательством руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Волоцкова. Почему о приведении в порядок монументов представители власти вспомнили только в конце сентября — непонятно. Об этом на встрече не говорили.  Администрации районов в ближайшие дни должны подготовить...
Прочитана: 1656 раз
Происшествия 27.09.2017 09:22

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у наркоторговцев из Центрального района Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. За сбыт дурманящего вещества правоохранители задержали безработную 26-летнюю волгоградку и ее 29-летнего сожителя. Молодая пара расфасовывала синтетический наркотик, содержащий мефедрон, и продавала его через сеть тайников-закладок.  Преступников задержали одновременно, когда они делали закладки в разных районах. Женщина прятала смертоносный товар на улице Советской в центре города, а мужчина делал закладку на улице Бажова в Краснооктябрьском районе. При себе у них были сигаретные пачки, в которых находились 60 свертков с наркотиком.  Еще столько же было обнаружено при обыске в их съемной квартире....
Прочитана: 1439 раз
Культура 27.09.2017 08:59

Волгоградский краеведческий музей дождался ремонта Более 40 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на реставрацию двух зданий краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о здании «Земской управы», расположенного по адресу Волгоград, проспект Ленина, 5а и здания «Волжско-Камский банк» по адресу пр. Ленина, 7. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения. Поэтому грандиозному ремонту должны предшествовать инженерные изыскания – каким образом предстоящие работы могут повлиять на сохранность объектов культурного наследия. Всего же реконструкция будет включать в себя несколько этапов: так, внутри здания будут заменены полы, также обустроена гидроизоляция подвалов. Планируется отреставрировать балконы, фасад, отремонтировать...
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Газетный киоск 27.09.2017 08:53

В Волгоградской области задержан куратор "группы смерти" МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали куратора "группы смерти" по подозрению в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств", - сказала Волк. 
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Происшествия 27.09.2017 08:29

В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области в результате пожара погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, летняя кухня на ул. Первомайская загорелась  в начале девятого вечера накануне. Пожар потушили буквально через двадцать минут. Но два человека погибли – это 63-летний и 54-летний мужчины. В СУ СКР по региону сообщили, что по факту гибели двух человек в результате пожара проводится проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что погибшие мужчины проживали вдвоем в уничтоженной огнем постройке, при этом регулярно злоупотребляли спиртными напитками. Вероятнее всего, их жилище воспламенилось...
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Экология 26.09.2017 21:10

Группа Компаний "Чистый город" на заседании инвестиционного Совета города Волгодонск представила этапы реализации концессионного соглашения по возведению полигона ТКО и сортировочного комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Группе Компаний, современные объекты сферы обращения с отходами будут построены в Волгодонске к концу 2018 года. Соответствующее концессионное соглашение заключено в августе этого года между администрацией города Волгодонска и компанией "ЭкоЦентр" в лице ГК "Чистый город". Проект предусматривает возведение полигона захоронения отходов производства и потребления, сортировочный комплекс и перерабатывающие мощности. Группа Компаний внесла существенные предложения по его корректировке. Так, проектная мощность полигона захоронения отходов производства и потребления увеличилась практически в 6...
Прочитана: 4578 раз
Аналитика 26.09.2017 20:05

Смотрите сегодня в программе: Супруги, погубившие четырехлетнего приемного сына и похитившие чужого ребенка в соседней области, отправились в тюрьму. Вкладчики «лопнувшего» Волгоградского фонда сбережений через суд пытаются вернуть свои деньги. Волгоградский областной суд ужесточил наказание за взятку бывшему руководителю филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области". На стадионе "Волгорад Арена" завершено строительство пешеходной эстакады, теперь с высоты птичьего полета стадион напоминает звезду ордена «Великой Отечественной войны». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и...
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