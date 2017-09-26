В Дзержинском районе Волгограда перенесен срок подачи горячей воды из-за аварии





Порыв участка рядом с отремонтированной трассой в Дзержинском районе Волгограда помешал запустить горячую воду в установленный срок – 27 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», основные строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрасс были завершены в выходные. После чего 25 сентября был организован пуск теплоносителя с целью возобновления подачи горячего водоснабжения в дома потребителей. Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова.

В процессе обследования поврежденного участка было определено, что устранить дефект локально (с помощью латочного ремонта) не представляется возможным, так как труба слишком ветхая. Принято решение заменить поврежденный участок трубы длиной около 10 метров. После этого на трубопроводе будут смонтированы два затвора, которые позволят в ночь на 28 сентября подать горячую воду в жилые дома по ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, ул. Космонавтов, 17, 19,19/1, 19/2, 23, 27, 33, Симонова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

В оставшиеся жилые дома микрорайона Семь ветров по ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 31, 31а, а также по ул. Землячки, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а, ул. Космонавтов, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, ул. им. 8-й Воздушной армии, 40, 44, 46, 48, 54, 52, 56, возобновить подачу горячей воды планируется в ночь с 28 на 29 сентября после замены поврежденного участка трубопровода.



