Курганский машиностроительный завод задолжал 11 млн рублей за аренду цеха в Волгограде

Свыше 11 миллионов рублей по решению суда должен выплатить ОАО "Курганский машиностроительный завод" за аренду федерального производственного корпуса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с завода задолженности и пени по договору аренды имущества в пользу ТУ Росимущества в Волгоградской области оставлено в силе.

Согласно материалам дела, спорное здание является федеральной собственностью. В 2014 предприятие арендовало у территориального управления Росимущества в Волгоградской области отдельно стоящий производственный цех, в котором находилось 107 единиц оборудования, по адресу: Волгоград, ул. Арсеньева, 2, сроком на 5 лет. Задолженность по арендной плате сформировалась у предприятия в период с 1 мая 2016 по 28 февраля 2017 гг. и составила 10,9 млн рублей, пени за просрочку платежа – 895 тыс. рублей. Ответчик настаивал на недействительности договора аренды федерального имущества, как заключенного сторонами с нарушением положений закона о защите конкуренции. Однако суд подтвердил законность требований истца и удовлетворил их в полном объеме. Не согласившись с вынесенным решением, ответчик оспорил его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Спорный судебный акт признан апелляционной инстанцией законным и обоснованным.



