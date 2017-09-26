Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое совершил Патриарх всея Руси Кирилл в храме Казанской иконы Божией Матери в канун православного праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В богослужении принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24».

Святейший Владыка совершил таинство миропомазания – каждый верующий, присутствовавший в храме, смог получить благословение Патриарха. По завершении богослужения он обратился к прихожанам, отметив, что воздвижение посередине храма древа крестного – это символическое отображение победы Господа над силами зла на Голгофе. Святейший Владыка сказал, что рад совершить чин воздвижения в астраханском храме Казанской иконы Божией Матери и напомнил верующим о значении образа Казанской Божией Матери для россиян: «В истории нашей страны Господь неоднократно являл свою милость, спасая народ через молитвы перед образом Казанской Божией Матери. Пусть её покров простирается над Астраханью, над нашим Отечеством, над Церковью. Пусть её молитвы пред Богом помогают нам преодолевать трудности и переносить скорбь», – сказал патриарх.

В память о богослужении Святейший Владыка передал в дар Казанскому храму Астрахани образ Святителя Николая Чудотворца. Митрополит Астраханский и Камызякский Никон передал в дар патриарху икону Казанской Божией Матери.

Напомним, что Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Астраханскую область проходит в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил кафедральный собор в честь Владимирской иконы Божией Матери в Ахтубинске, освятил крест колокольни строящегося в Астрахани собора Живоначальной Троицы и место под строительство будущего храма Святителя Николая Чудотворца на территории Каспийского института морского и речного транспорта.

Сегодня Святейший Владыка возглавит служение Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля.